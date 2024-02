A mulatságok, a bálok időszaka főleg a farsangi időszakra esett az elmúlt évszázadokban, január elejétől február közepéig tartották a táncos összejöveteleket. A legtöbb helyen, különösen vidéken a bálok és az esküvők nagy része nem véletlenül volt a téli hónapokban, hiszen a tavaszi-nyári-őszi időszakban a mezőgazdasági munkák miatt nemigen volt lehetőség nagyszabású mulatságokra.

Pár évtizeddel ezelőtt az orvosok, a jogászok, a mérnökök mellett a vadászok is rendeztek bálokat Szabolcs-Szatmár-Beregben, azonban a sorozat 2005 után megszakadt. Így aztán a régi hagyományt élesztette újra az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete, amikor 2019-ben ismét megyei vadászbált szervezett.

– Újragondolta a vigasság felélesztésének lehetőségét a vármegyei vadászkamara vezetősége. Felvetődött, hogy ne csak megújítsuk a mulatságot, hanem emeljük más szintre is, így 2019-ben már nemcsak egyszerű bált, hanem jótékonysági mulatságot szervezett az elnökség. Azóta négy táncos összejövetelt rendeztünk meg, a koronavírus-járvány miatt 2021-ben és 2022-ben nem találkozhattunk ezen közösségi rendezvényen – tájékoztatta szerkesztőségünket Fazekas Gergely, a kamara vármegyei titkára. – Mivel a tagjaink között számos orvos is van, jött az ötlet, hogy támogassuk az Egészséges Újszülöttekért Alapítványt. Így is történt, már az első bál után kereken egymillió forint adományt tudtunk átutalni az alapítványnak, ami a Jósa András Oktatókórház szülészete számára vásárolt fontos eszközt.

– Hagyomány nálunk, hogy Verbatanyán rendezzük meg a báljainkat. Egyrészt a hely tulajdonosa is vadásztársunk, másrészt ott találtunk olyan feltételeket, hogy színvonalas mulatságot rendezhessünk. S végül az sem utolsó szempont, hogy aki távolabbról érkezik, ott szállást is kaphat. Egyre nagyobb az érdeklődés a báljaink iránt. Kezdetben, 2019-ben kétszázan voltunk, a következő évben már 240-re bővült a létszámunk, az idén pedig már – egy kis átszervezéssel, átrendezéssel – 280 vendéget tudtunk fogadni, így is több érdeklődőt el kellett utasítanunk, mert már későn jelentkeztek. Az érdeklődést jelzi, hogy Borsod vármegyéből és Budapestről is jöttek résztvevők. Természetesen nem mindenki vadász, aki részt vesz a mulatságon, hiszen jönnek a vadászokkal más területen dolgozó barátok is – folytatta Fazekas Gergely, majd szólt arról is, mi jelenti az alapítványnak felajánlott adomány alapját.

– Alapvetően a tombolaszelvények bevételét ajánljuk fel, valamint szoktunk kapni adományokat is. A tombolanyeremények értékes felajánlások, ezért szépen fogynak a tombolaszelvények. Az idei január végi bálunkon például 15 vadászatra jogosult ajánlott fel vadászati lehetőséget apróvadra, őzbakra, szarvasbikára. A tavalyi évhez hasonlóan a fődíj az idén is Plavecz János vármegyei elnökünk felajánlása volt: a nyertes Finnországban hozhat terítékre egy fehér farkú szarvast. A tombolából és az adományból 2,5 millió gyűlt össze, ezt kiegészíti a vármegyei kamara is, így a 2024. évi jótékonysági bálunknak köszönhetően hárommillió forinttal támogathatjuk Egészséges Újszülöttekért Alapítványt, ami további fontos eszközöket vásárol majd az újszülöttek és az édesanyák egészsége megóvása érdekében a kórház szülészete számára.

A világ legnagyobb egyesületi alapon működő jótékonysági civil szervezetének hazai bázisa, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége. Ennek markáns, meghatározó tagja az Első Nyíregyházi Lions Club, amely nemrégiben Pöttyös bált rendezett az Alvégesi Művelődési Házban. Dr. Petrus Anna jogász és látó segítője tartottak érzékenyítő bemutatót Cooper kutya segítségével. Utána a Művészeti Szakgimnázium végzős táncművész-jelöltjei mutatták be a koreográfiájukat nagy sikerrel.

– A rendezvény teljes bevételét kizárólag jótékony célokra fordítjuk. A korábbi években báloztuk többek között a Koronában, a Centrálban és a covid-járvány idején a virtuális bál is remek ötletnek bizonyult. Természetesen az az igazi, amikor közösséget kovácsolva szórakozunk a nemes célért – közölte Girhinyné Ágota, az Első Nyíregyházi Lions Club elnöke.

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda 1996 óta minden évben megszervezi a hagyományőrző jótékonysági bálját.

- Tartottunk tőle, hogy a pandémia után elveszítjük ezt a szokást, de hatalmas volt az érdeklődés tavaly, és nagy sikerrel zárult az est, akárcsak most – mondta Mócsánné Nagy Ágnes, az intézmény igazgatója, aki rendkívül hálás a szülők segítségéért, hiszen folyton kitesznek magukért. Az idei mulatságot péntek este tartották a Bessenyei téri református gyülekezeti házban, amire két nap alatt közel 250 jegy fogyott el, valamint sokan támogatói jegyet is vettek. A báli bevételből az iskola két belső udvarát fejlesztjük.