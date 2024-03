Honfoglaló napot rendeznek Nyíregyházán a Kállay Gyűjteményben 2024. március 2-án, szombaton 10 órától 16 óráig. Az érdeklődők megismerkedhetnek az íjászattal, a szablyavívással, valamint a hagyományőrző kézművességgel. A látogatók is készíthetnek bőrtárgyakat, hajfonatkorongokat, ékszereket. Ismeretterjesztő előadások és kisfilmek is várnak a vendégekre, a családoknak honfoglaló játékot is kínálnak a közgyűjtemény munkatársai.