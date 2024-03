Már több mint tízezer iskolás vett részt a Nemzeti Filmintézet (NFI) és az Art-Mozi Egyesület KLASSZ Napok programjában, amelynek célja a magyar filmek és a közösségi moziélmény népszerűsítése a tinédzserek körében.

A tanév végéig elérhető program országszerte húsz helyszínen nyújt iskolai csoportoknak kedvezményes mozivetítéseket, a folyamatosan bővülő filmkínálat több mint 130 kortárs és klasszikus magyar alkotásból áll.

Az ősszel elindított KLASSZ Napok keretében eddig több mint 300 vetítésen fedezhették fel általános és középiskolás diákok a közösségi filmnézés élményét.

A digitálisan restaurált filmklasszikusok között az eddigiekben A Pál utcai fiúk, az Egri csillagok és A szeleburdi család volt a legnépszerűbb alkotás, a kortárs magyar filmek közül a Hat hét, a Kojot négy lelke, a Kincsem és a Larry voltak a legtöbbször műsoron a programban. Az animációs klasszikusok között a János vitéz, a Lúdas Matyi, a Vuk és a Macskafogó volt a legnézettebb. A kínálatba újonnan bekerült tartalmak közt szerepel A nemzet aranyai című dokumentumfilm és az 1987-es klasszikus vígjáték, a Szeleburdi vakáció is.

A filmek egy részéhez az NFI Filmarchívum szakmai szervezetekkel, köztük a Magyartanárok Egyesületével és az Osztályfőnökök Országos Egyesületével együttműködve komplex oktatási segédanyagokat is készített, amelyek kreatív feladatok formájában segítik a filmek élményszerű feldolgozását.

A filmválasztékban megtalálható, változatos műfajú alkotások a közösségi moziélmény megtapasztalásán túl számos tantárgy oktatását is segítik, a magyar irodalomtól a történelmen, a média és vizuális kultúrán, a dráma és természettudományi tantárgyakon át az etikáig.

A KLASSZ Napok programhoz továbbra is lehet csatlakozni. Bármely magyarországi oktatási intézmény pedagógusa jelentkezhet, aki szívesen elvinné osztályát a jelenleg elérhető húsz art mozi egyikében szervezett vetítésre. A diákcsoportok az NFI támogatásának köszönhetően kedvezményes, 500 forintos jegyáron tekinthetik meg a kiválasztott filmeket.

A program részletes ismertetője, a választható filmek, a vetítési helyszínek, mozik listája – köztük a nyíregyházi Krúdy Gyula Art Mozi – és a jelentkezés menete az Art-Mozi Egyesület honlapján elérhető.