Allaga Gézát, a magyar típusú cimbalom irodalmának és oktatásának alapítóját, valamint a 19. és 20. század elejének cimbalomkultúráját mutatja be prof. Herencsár Viktória Cimbalmos ősök nyomában című könyve. A kötettel egyidejűleg megjelent egy dupla CD Allaga Géza szóló cimbalomkompozícióival, aminek zenei anyaga a könyvben QR kód és internetes weboldal segítségével meghallgatható, letölthető. Így aki a könyvet olvassa, a zenei példákon keresztül megismerkedhet Allaga Géza szerzeményeivel is, melyek a cimbalom irodalmának és a magyar zeneirodalomnak is fontos részei. A könyvet tanárok, tanulók, előadóművészek egyaránt használhatják, ismeretterjesztő jellege a laikus érdeklődőknek különleges zenei információkat, s élményt garantál. A kötetet május 30-án, csütörtökön 17 órától a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében mutatják be, a belépés ingyenes.