Hétvégén újabb fordulót rendeznek a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban, a megszokott rendtől eltérően azonban már korábban megkezdődik a program. Eredetileg szombat délutánra írták ki a Nyíregyháza Spartacus II.–Balkány találkozót, de mivel szombat munkanap, ezért a csapatok megállapodtak abban, hogy pénteken 18 órától játszanak Örökösföldön.

Kiesési rangadó Meggyesen

A további mérkőzések közül ötöt szombaton, míg kettőt vasárnap rendeznek. Egyre nagyobb bajban van a Gyulaháza, tavasszal mindössze egyetlen pontot szereztek, ezzel a teljesítménnyel visszacsúsztak az utolsó helyre. Ezúttal a szintén kieső helyen álló Nyírmeggyest látják vendégül. A hazaiaknak sérülések miatt még mindig több embert kell nélkülözniük, viszont Csercsa Gergő már visszatért a futsal U19-es Európa-bajnokságról.

Barcsay Márk két tizenegyesgóljának is köszönhetően hosszú nyeretlenségi sorozatot tört meg a Csenger a Gyulaháza ellen, a határ menti település gárdája az aktuális fordulóban Kemecsén vizitál. A vendéglátók ugyan az utóbbi két meccsükön nem kaptak ki, de a megszerzett két ponttal nem tudtak előrelépni a tabellán.



A Nyírbátor bravúros pontot szerzett a tavasszal megtáltosodó Tarpa ellen, ugyanakkor az Ibrány férfias küzdelemben maradt alul a nyíregyházi fiatalokkal szemben. Egymás elleni találkozójuk is kemény csatát hozhat. Beregi rangadót rendeznek Vásárosnaményban, Harbula Balázs csapata a Tarpát fogadja. A helyezések alapján nem lenne kérdés a végeredmény, ha azonban a formákat nézzük, bizony háromesélyes a találkozó. Két sovány egygólos vereséget követően egy öngóllal és két hajrában szerzett találattal a Mátészalka otthon tartotta a három pontot az Újfehértóval szemben, így továbbra is versenyben vannak a dobogóért.

Halászban az Ecsed

Nyírgyulajban sem lesz könnyű dolguk, mert a hazaiaknak eltökélt szándékuk, hogy egyre messzebb kerüljenek a vörös zónától. Az Újfehértó győztes meccsel avatta ideiglenes pályáját Tégláson, azóta viszont nem jártak sikerrel. Vasárnap a hullámvölgyben lévő Mándok ellen javíthatnak. Szintén ezen a napon a remek formában lévő Nagyecsed a Nagyhalász vendége lesz.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 21. forduló, edzői várakozások (kezdés: 15, ifi: 13)

Szombat

Kemecse (13.)–Csenger (6.)

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Örülünk, hogy kiegyenesedett a Csenger, bár hagyhatták volna kicsit későbbre is. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy szaporítsuk pontjaink számát, mert a mögöttünk lévők is szorgalmasan gyűjtögetik.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Úgy kellett nekünk a múlt heti győzelem, mint egy falat kenyér. Ennek azonban csak akkor lesz értéke, ha szombaton is sikerül pontot szereznünk.

Nyírmeggyes (15.)–Gyulaháza (16.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Az előző fordulóban olyan óriásit hibáztunk, hogy még pontot sem tudtunk szerezni. Ezt a hétvégén szeretnénk kijavítani, és ennek megfelelően készülünk a mérkőzésre. Nem becsüljük le az ellenfelünket, de számunkra csak a győzelem elfogadható.

Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője: – Hatpontos mérkőzés vár ránk, amelyen szeretnénk győztesen elhagyni a játékteret.

Nyírbátor (9.)–Ibrány (5.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Szeretnénk a formánkat átmenteni szombatra, de tudom, ez nem lesz egyszerű. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy hazai pályán megnehezítsük az Ibrány dolgát.

Kiss Tamás, az Ibrány edzője: – Ismét egy kemény, férfias erőpróba vár ránk, hiszen egy jó erőkből álló bátorhoz látogatunk. Ennek ellenére szeretnénk ponttal vagy pontokkal hazatérni.

Vásárosnamény (2.)–Tarpa (12.)

Harbula Balázs, a Vásárosnamény edzője: – A helyzetünk ellenére győzelmet várok a csapattól a beregi rangadón. Minden okunk megvan a bizakodásra.

Varga Gyula, a Tarpa edzője: – Úgy gondolom, hogy erre a meccsre nem kell senkit külön motiválni. A két gárda mindig kiélezett, jó mérkőzéseket játszik egymással, szerintem ezúttal sem lesz másképpen.

Nyírgyulaj (11.)–Mátészalka (4.)

Lukács Tibor, a Nyírgyulaj edzője: – Egy fiatal, lendületes csapat érkezik hozzánk, amely ellen szeretnénk pontot szerezni.

Kiss Gábor, a Mátészalka edzője: – Jó játékosok alkotják a hazai csapatot, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Viszont képesnek tartom a srácokat arra, hogy eredményesen szerepeljenek Gyulajban és számunkra kedvező eredményt érjünk el.

Vasárnap

Újfehértó (10.)–Mándok (3.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Nem vagyunk túl jó passzban, sajnos minden meccsen apró kicsi dolgok hiányoznak ahhoz, hogy pontjainkat gyarapítsuk. Tudjuk jól, hogy ismét egy remek csapat érkezik hozzánk, és az is biztos, hogy jó meccset fogunk játszani. Az eredmény pedig főként

azon múlik majd véleményem szerint, hogy melyik gárda használja ki jobban a helyzeteit.

Lakatos István, a Mándok edzője: – Jó csapat ellen, színvonalas mérkőzésre számítok. Ez azonban csak akkor párosul eredményességgel, ha csapatként is tudunk olyan teljesítményt nyújtani, ami korábban is jellemző volt ránk.

Nagyhalász (14.)–Nagyecsed (8.)

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – A mezőny egyik legjobb formában lévő csapatát fogadjuk. Bízom benne, hogy nem tévedünk ingoványos területre, és nem nyel el minket az Ecsedi-láp.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Az idén már majdnem kétszer is játszottunk egymás ellen edzőmeccset, de sajnos betegségek és egyéb okok miatt elmaradt. Most viszont már biztos nem marad el, és élesben fog menni a játék. Azt is tudom, hogy a Nagy úr által összerakott nagyon jó nagyhalászi

nagy csapat ellen nagyon nehéz dolgunk lesz, de mi is el fogunk követni mindent, hogy jó eredményt érjünk el.