Új élmények és élményelemek várnak az indulókra az idei VI.Decathlon élménypróbán. Több mint 6 új élményakadállyal készülnek a szervezők, mely között lesz egy tizennyolc méter hosszú élményakadály pálya is, ahol akár versenyezhetnek is egymással az indulók. 2022.06. 19-én vasárnap egy igazi csapatépítő és családi élménynapra várnak mindenkit a szervezők Nyíregyházán az erdei tornapályán. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház csapata Gulácsi Tamás vezetésével már elsők között be is nevezett, hiszen a színművészeknek is nagyon fontos hogy mindig fittek legyenek a színpadon. A meglepetések nemcsak az erdei pályán, hanem a befutócsomagban is jelen lesznek majd. A nevezés már elindult, március végéig kedvezményesen lehet egyénileg, csapattal és családdal nevezni a www.elmenyproba.hu oldalon - tudtuk meg Pokrovenszki Gergelytől, az esemény főszervezőjétől.