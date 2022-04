Keszthelyi Vivien minden idők legeredményesebb első szezonos magyar Formula-autósának számít. A professzionális karrierjét a hazai versenyeken elért nagyszerű eredményei után 2014-ben az FIA Swift Cup Europe sorozatban kezdte a főleg felnőtt férfiakból álló mezőnyben. Mindössze 13 éves volt ekkor a debreceni kötődésű Vivien. Olyannyira jól sikerült a szezon, hogy a második idényében a Suzuki Cup Austria promótere benevezte az osztrák bajnokságba. A német Audi Sport Racing Academy első női versenyzőjeként folytatta tanulmányait 2015 őszén.



– Két év versenyzést követően kerültem az Audi Sport racing academyre, mely tagjaként taníttattak és lehetőséget biztosítottak arra, hogy megkaphassam azt a rengeteg képzést, ami elengedhetetlen a profi autósportban a majdani célok eléréséhez. Ez korábban Magyarországról indulva szinte lehetetlennek tűnt ebben a sportágba – jegyezte meg Keszthelyi Vivien, aki közösségi oldalán Klebelsberg Kunót, az egykori vallás- és közoktatásügyi minisztert idézte: „...az a nemzet, mely nem képes tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani és őket a nekik megfelelő helyre állítani, az a középszerűség kezén elsorvad. Kényelmes optimizmus azt állítani, hogy az igazi tehetség magának úgyis utat tör”.

Forrás: VRS Sport Group



Vivien elmondhatja magáról, hogy 3 esztendő alatt 3 bajnoki címet és közel 80 dobogós helyezést szerezve zárta a túraautós pályafutását. Sikerült a világ 20 legjobb női pilótája közé bejutnia. Ázsiában az F3-ban első nőként olyan férfiak között versenyzett, akik közül többen az F2-ben Forma-1-es tesztpilótaként vettek részt.



Tavaly a Team Motopark Forma-3-as csapatában folytatta a pályafutását, és az Euroformula Openben indult el.



– A formula kategóriákban versenyezni mindig nagy kihívást jelent. Különösen az Euroformula Openben használt legújabb fejlesztésű Dallara F-320 versenyautóval, ami a teljesítményét és tulajdonságát tekintve a Formula 3 és a Formula 2 kategóriák között helyezkedik el. A megszerzett pontok alapján az elmúlt évben a férfak mezőnyében a világ legeredményesebb autóversenyzőnője lettem a formula kategóriában.



Több, manapság a Forma 1-ben versenyző pilóta pallérozódott a Volkswagen Group motorját használó, így az Audihoz is közelálló alakulatnál, a német Team Motoparknál.



– A közeg gyakorlatilag változatlan: az előző években tapasztalt profi hozzáállást tanúsítják a gyári fejlesztőmérnökök. A precíz hozzáállást szoktam meg, ebben nőttem fel. A fegyelmezett világban érzem jól magam – jegyezte meg Keszthelyi Vivien, aki szerepet kapott a hat részből álló Wonder Woman című amerikai-német dokumentumfilm-sorozatban.



A magyar autóversenyző a sorozat harmadik epizódjában lesz látható, ami a Comeback (Visszatérés) címet viseli, és amelyből kiderül, hogy milyen hatalmas küzdelem árán lehet eljutni az autóversenyzés világában a legjobbak közé. A filmsorozatban szerepel alaszkai halász, német űrhajós reménység, Puerto Rico-i baseballjátékos, kínai karmester és egy indiai pilóta is, aki Boeing 777 gépet vezet.



– Nagyon meglepett, amikor megkerestek és közölték, hogy a sok autóversenyzőnő közül rám esett a választásuk. A forgatás több kontinensen, két évig tartott. Több hasonló megkeresés érkezett már különböző külföldi stáboktól – szerették volna feldolgozni a nem mindennapi élettörténetemet. Sajnos, nem tudom mindet elvállalni, hiszen rendkívül megterhelő lenne több stábbal egyszerre dolgozni úgy, hogy közben a sportra koncentrálok elsődlegesen.



Mi várható 2022-ben Vivien karrierjében?



– A hosszútávú tervek kész vannak, de a mai világban sok akadály nehezíti a folyamatos felkészülést. Ennek ellenére bízom abban, hogy az autósport világának szüksége van rám. Ha ez továbbra is így lesz, rajtam nem múlik a folytatás, amivel vélhetően még sok dicsőséget és elismerést szerezhetek Magyarországnak. Remélhetőleg nemsokára véget érnek az egyeztetések, és a folytatást illetően több konkrétumról számolhatok be – zárta gondolatait Keszthelyi Vivien, aki már több, mint négy éve alkot párt David Schumacherrel, a hétszeres Forma–1-es világbajnok német Michael Schumacher unokaöccsével, akinek a korábbi F1-es pilóta, Ralf Schumacher az édesapja.

LTL