A Hübner Nyíregyháza BS érdekes meccset játszott szerda este Pakson. Mint ismert, a Cápák már egy körrel ezelőtt biztosították bennmaradásukat, így tét nélkül léphettek pályára idegenben. A betegséggel és kisebb sérüléssel bajlódó játékosok közül Nigel Johnson, C. J. Bryce és Rytis Pipiras sem lett benevezve a meccskeretbe, ez azt jelenti, hogy a középszakasz átlagai alapján ötven pont kiesett a csapatból.

Olykor túlpörgött a házigazda

Így viszont minden magyar játékos jóval több időt kapott a megszokottnál, az idáig csak egy-egy meccsen szereplő Madár András 17, Anda Dávid 16, Szobi Dániel 12, Kozák Bertalan 10 percet játszott, Bazsó Brúnó, Kiss Benedek és Bus Iván játékperce pedig a harmincat közelítette. A Blue Sharks lelkesen és felszabadult kosárlabdával kezdett, ennek eredményeként az első negyed nagy részében vezetett is, ám az Atomerőmű fokozatosan felőrölte a vendégek energiáit, így biztosan nyert (77–53).

Ha nem is játszott jól, a play-out pályaelőnyéért küzdő Pakson jól látszott, mennyire fontos neki a mérkőzés, egy-egy játékosa időnként túlzásba is vitte az akarást… Kendrick Brown még az első félidőben úgy ugrott rá a földön fekve labdát birtokló Bazsó Brúnóra, hogy könnyen sérülést okozhatott volna, mindezt tetézte azzal, hogy összeszólalkozás után, felállás közben fejbe térdelte a nyíregyházi játékost. Az utolsó másodpercek is bohózatba illőek: Bus Iván felhozta a labdát, letette azt a földre, a csapatok már a pályára lépve gratuláltak egymásnak, Deshon Taylor azonban megragadta a lehetőséget és védő nélkül, a dudaszó előtt dobott még egy ziccert.

Szombaton szépen zárnának

Ez a lényegen nem változtat, a Paks megérdemelten nyert.

– Szokatlan szerkezettel álltunk fel, mi az előző fordulóban biztosítottuk a bennmaradást, nekünk ez már tét nélküli mérkőzés volt – értékelt Bus Iván, a Cápák csapatkapitánya. – Többet forgattuk azokat a játékosokat, akik kevesebb lehetőséget kaptak idáig. Megpróbáltunk élni a lehetőséggel és nem vallottunk szégyent, amíg bírtuk szuflával. Ez is szokatlan volt, mert nem szoktunk ennyi időt a parketten tölteni, illetve a Paks nagy nyomást helyezett ránk. Szombaton szeretnénk győzelemmel lezárni ezt a szép szezont.

Az említett, ZTE elleni találkozót szombat 18 órakor játsszák a Continental Arénában.

Szokatlan szerkezetben

Balkezes játékos a legtöbb sportágban különlegességnek számít, az még ritkább, hogy kosárlabdában egy ötösre való ilyen sportoló szerepel a csapatban, annál is különlegesebb, ha ők egyszerre vannak pályán. A Paks–Nyíregyháza mérkőzésen 4:13-mal a vége előtt erre is láttunk példát: a Blue Sharksnál egyszerre volt fent Bus Iván, Madár András, Kiss Benedek, Mokánszki Máté és Manny Suárez.