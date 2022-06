Épp ezért állunk meg oly nagy tisztelettel, ha valahol egy évszázados mérföldkőhöz érkezünk. Egy nagyszerű közösség előtt emelhettük magasra a kalapot a minap, a Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre gáláján. Egy pillanatra megállt az idő azoknak az embereknek, akiknek lételemük a mozgás, a sikerük pedig a „gyorsabban, magasabbra, erősebben” hármas jelszóból fakad.



Nem sok város büszkélkedhet 100 éves sportegyesülettel, és ebben sokkal több az üzenet, mint egy-egy sportágban elért eredmény. Persze ebből is bővelkednek itt, Szatmár szívében, ám az ünnepi szónokok súlyosabb értékekre hívták fel a figyelmet. Dr. Hanusi Péter polgármester természetes módon méltatta azt a közösségformáló erőt, amellyel az itt élők együtt szurkolnak, együtt örülnek és szomorkodnak, osztoznak sikerben és kudarcban. Pontosan úgy, mint egy összetartó, nagy családban. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az „ép testben ép lélek” ókori aforizma formálgatásával mutatott rá, hogy ép lélekkel lehet erős és harmonikus közösséget építeni. Elnöki posztjából fakadóan Torma Tamás mondandójában a sporttörténeti értékelés dominált, de olyan komoly üzenetekkel, mint az áldozatvállalás, az ellenfél és a szabályok tisztelete, a küzdeni tudás. Ezt erősítette a tiszteletbeli elnök, Fülöp István idézete a világhírű magyar edzőtől, Károlyi Bélától, aki 1996-ban az USA tornász válogatottjával nyert olimpiát, miután a sérült versenyzője szemébe nézve csak ennyit mondott: „You can do it!”



Ez a „Meg tudod csinálni!” hit és szellem a pillér Mátészalkán is, ahol generációk sora bizonyított teljesítményével, és vált az utódok példaképévé. A gála emelkedett pillanatait Shakespeare gyönyörű szonettjével is méltathattuk volna: „Az ünnepnap azért kápráztat el, mert szürke napokból ragyog elő. Ritkán, ahogy a nyakláncban ragyog itt-ott egy-egy igazi drágakő.” Mennyi hétköznapi munka, gyötrelem, kifulladásig tartó edzés áll azok mögött, akiket egymás után szólítottak a színpadra, s fogadhatták a vastapsot. Attól a közösségtől, amelyből valók, ahol ma is élnek, vagy ha el is sodorta őket az élet, gyökereik kitéphetetlenül ide kötik őket. Egy életre szóló inspirációt adott a jelenkor versenyzőinek, hogy előttük vehették át díjaikat az elmúlt évek teljesítményéért. Száz év elrepült, és bár a következő százas jubileumon már nem leszünk ott, nyomot hagytak mindazok, akik ezen az estén együtt ünnepeltek.