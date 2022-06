A mátészalkai Zentaiék neve szinte összeforrott a máriapócsi RabócsiRinggel. Az apa már letette a lantot, ám a fivérek, Attila és Sándor ralikrosszban és driftben is régóta versenyeznek a technikai sportágak egyik hazai fellegvárán. Sándor a hét végén is rajthoz áll a KEVIÉP RX Fesztiválon. Több mint két évtizede nyomja a gázt hol ralikrosszban, hol driftben. Voltak kihagyott esztendők, ám az idei nem ilyen.



– Tavaly nekiugrottunk a driftnek, sajnos nem azt hozta a szezon, amit vártam, ezért ebben az évben a rali­krosszra állok rá – kezdte érdeklődésünkre az ifjabb Zentai Sándor. – Ebben szeretnék versenyezni. Legfontosabb cél pedig a fejlődés, a tanulás. Számomra kissé fura, hogy a drift iránt mintha nagyobb lenne az érdeklődés, teljesen más a két szakág, a ralikrossz­ban azért jobb versenyezni.



Fortuna vele volt



Miként arról beszámoltunk, a húsvéti Matador RX Fesztiválon a SuperTouringCars -2000 fináléjában a mindig remekelő cseh Roman Castoral lőtt ki a legjobban, ám Körmöczi Gergő nem hagyta annyiban, a küzdelemből kiforgatás és palánkra rakás lett. Emiatt Körmöczit, majd a technikai problémát mutató és pálya közepén leálló cseh versenyzőt kizárták, a győztes a mátészalkai Zentai Sándor volt.



Ahogyan minden pilóta, Sándor is volt már peches, a technika ördöge vele is kibabrált. Most viszont valamit visszaadott Fortuna.



– Az első fordulóban valóban nagy szerencsém volt, hogy végül elsőként értem célba – kezdte válaszát a felvetésre Sándor. – Konkrétan nem láttam, hogy mi történt Castorallal és Körmöczivel, de nem is nagyon foglalkoztam vele, arra összpontosítottam, hogy tempósan és hiba nélkül autózzak. Érdekes, hogy tavaly úgy vágtam neki a szezonnak, hogy eredményt érjek el, amihez persze kell a jó rajt is. Akkor nagyon erőltettem mindezt, akartam, nem jött össze. Húsvétkor úgy indultam el, hogy karc nélkül érjek célba és sérülés nélkül szálljak ki majd az autóból. Azon a hétvégén csak a fejlődés volt a cél, semmilyen eredményt nem rendeltem hozzá.



Méterről méterre lehet tanulni



– A legfontosabb az, hogy szokjak hozzá az autóhoz, mert annyira messze vagyunk még egymástól. A Ford Puma tudná, én tavaly azt hittem, hogy nagyon érzem, aztán szégyen nem szégyen, de kiderült, hogy még nem. Méterről méterre sokat lehet tanulni, tapasztalatot szerezni. Ezt szeretném a pünkösdi hétvégén is, nem célzok meg dobogót vagy helyezést. A legfontosabb az, hogy legyen egy jó hétvégénk és fejlődjünk is – így Zentai Sándor.

A KEVIÉP RX Fesztivál menetrendje



Június 4., szombat

8.30: 1. edzésRNOB+ CEZ

10.30: 2. edzés RNOB + CEZ

12.30: 1. kvalifikáció RNOB + CEZ

15.30: 2. kvalifikáció RNOB + CEZ



Június 5., vasárnap

8.30: 3. kvalifikáció RNOB + CEZ

11.30: 4. kvalifikációCEZ

13.30: elődöntők RNOB + CEZ

15.30: döntők RNOB + CEZ



A rajtnál még Roman Castoral vezetett Körmöczi Gergő előtt, viszont a célba Zentai Sándor (középen) ért elsőként

Fotó: Mán László