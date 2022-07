Mozgalmas nyara van a strandkézilabdásoknak, júniusban alig ért véget a görögországi Iraklióban a világbajnokság, amelyen női válogatottunk a csalódást keltő kilencedik helyen végzett. Nemzeti csapatunkra újabb erőpróba várt, a Mátéfi Dalmát is soraiban tudó együttesünk múlt vasárnap Prágában megnyerte az Európa-bajnoki kvalifikációs tornát, amellyel biztosította helyét a jövő évi portugáliai kontinenstornára. A két torna között kicserélődött a Neukum Tamás dirigálta gárda, az állandóságot Csiki Renáta mellett a Kisvárda Master Good SE kapusa, Mátéfi Dalma jelentette. Emellett ezúttal is a szakmai stáb tagja volt technikai vezetőként Csendes-Major Flóra.



A tornát remekül kezdték a mieink, az első napon Svájcot, majd az olaszokat múlták felül szettvesztés nélkül. A folytatásra sem lehetett panasz: másnap a csehek és a franciák sem találtak fogást Mátéfi Dalmáékon, egyedül az utolsó csoportmérkőzésükön Ukrajna kényszerítette szétlövésre a mieinket szombaton. Még ugyanezen a napon Dalmáék az elődöntőben verték magabiztosan két szettben, a horvátokat. A vasárnapi döntőben Lengyelország sem tudta megállítani csapatunkat, amely ezzel megnyerte a tornát.

Elérték céljukat



– Fiatal csapattal mentünk ki, a világbajnoki kilencedik gárdából ketten maradtak hírmondónak, zömében a világbajnoki negyedik helyezett ifjúsági csapatunkból töltöttük fel a keretet. Csütörtökön kezdődött a torna, mi azonban már két nappal korábban elutaztunk, hogy tovább folytassuk a felkészülésünket. Két edzőmérkőzést játszottunk, a cseheket és a horvátokat is megvertük, így sikerélménnyel kezdhették a tornát a lányok. Hatos csoportba kerültünk, amelyen magabiztosan nyertük sorba a meccseket, egyedül az ukránokkal kellett szétlőnünk – elevenítette fel az eseményeket Csendes-Major Flóra. – Nagyon lelkes, sikerre éhes társaság jött össze. Tudtuk, hogy a részt vevő tizenegy csapatból kilenc kvalifikál, de nem elégedtünk meg ennyivel, már az első pár meccsen látszott, hogy merészebb céljaink is lehetnek.



– Munkánkat nagyban megkönnyítette, hogy a szövetségtől kaptunk két kisbuszt, amelyért köszönettel tartozunk. Célunkat elértük, ott leszünk a jövő évi Európa-bajnokságon, ennél azonban többet jelent, hogy a fiatalok éltek a lehetőséggel és bizonyították helyük van a felnőttek között – összegzett Csendes-Major Flóra, aki azt is elmondta, hogy az időjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevőket, 17-18 fokban játszották a mérkőzéseiket, az ukránok ellen például szakadó esőben játszottak a mieink.



A csapat sikere mellett a torna legjobb játékosának Csiki Renátát választották, a legjobb kapusnak pedig Mátéfi Dalmát, aki a szakemberek egyöntetű véleménye szerint kimagaslóan a legjobb teljesítményt nyújtotta a cerberusok közül, így a díj odaítélésekor nem sokat kellett gondolkoznia a szervezőknek.

A csapat sikere fontosabb



– Éreztem, hogy jól megy a védés, de nem gondoltam rá, hogy engem választanak meg a legjobb kapusnak. Természetesen örülök neki, de ehhez az is kellett, hogy úgymond jól dolgozzon előttem a fal. A lányok kiválóan sáncoltak, kis helyeket hagytak a lövésekre megkönnyítve ezzel a dolgomat – mondta Mátéfi Dalma, aki azt is hozzátette, hogy a csapat sikere fontosabb számára, mint az egyéni elismerés.

Dalma csütörtökön vesz részt egy terheléses vizsgálaton, majd ezután kapcsolódik be a Kisvárda Master Good SE munkájába.