Kiosztották a szabadkártyákat a Budapesten rendezendő WTT Feeder- és a WTT Champions-versenyre. Utóbbin is szurkolhatunk magyar játékosoknak.

WTT Star Contender-torna indulóinak névsora már korábban nyilvánossá vált, most pedig már az is ismert, hogy a július 18-i heti budapesti viadalokon kik vehetnek részt.



A BOK-csarnokban kerül megrendezésre első ízben a WTT Champions, amelyen tényleg a világ legjobb asztaliteniszezői méretik meg magukat, 32-32 fő férfi és női egyesben. Mindkét nemnél 30-an a világranglistás helyezésük alapján indulhatnak (egy nemzetből maximum négyen), a fennmaradó két fő pedig szabadkártyával vehet részt minden idők egyik legszínvonalasabb viadalján. Itt lesz a férfi és női egyes olimpiai címvédője, Ma Lung és a szintén kínai Csen Meng, mi azonban legalább annyira örülhetünk annak, hogy szabadkártyával a nyírbátori Majoros Bence is asztalhoz áll.