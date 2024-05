A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban szombaton hat mérkőzést rendeztek.

Nyíregyháza II.–Nyírmeggyes 5–1 (1–1)

Nyíregyháza, v.: Fehér. Nyíregyháza II.: Harman – Varga, Bodnár (Pók), Kiss (Ferencz), Spisák, Asztalos, Horváth, Szabó, Konzili, Forgó (Chrien), Márton. Edző: Szatke Zoltán. Nyírmeggyes: Major – Nagy, Török, Banga, Vakarcs (Kujbus), Preg, Folytán (Székely), Sitku, Nagy, Törtei, Drabik (Hornyák). Edző: Siska Attila. Gól: Márton 3, Varga, Nagy (öngól), illetve Törtei.

Szatke Zoltán: – Szimpatikus ellenfél ellen megérdemelt győzelmet arattunk.

Siska Attila: – Gratulálok a Nyíregyházának, ügyesek, gyorsak, lendületesek voltak. A mérkőzés vége felé már csak szemmel tudtuk őket követni.

Vásárosnamény–Csenger 3–3 (2–1)

Vásárosnamény, v.: Goneth. Vásárosnamény: Kardos – Géci, Újvári (Danó), Szabó, Zán, Deskó, Kopor, Deák, Balogh (Barta), Illés, Orosz. Edző: Piskóti Zsolt. Csenger: Korompai – Katona (Oláj), Szedlacsek, Osváth, Popovics, Nagy M., Csorvási, Antal, Gaál, Bence (Gere), Barcsay. Edző: Juhász Ferenc. Gól: Újvári 3, illetve Barcsay, Osváth, Katona.

Piskóti Zsolt: – Nagyon nehéz bármit is mondani. Az első félidőben lezárhattuk volna a meccset, de képtelenek voltunk a helyzeteinket kihasználni. A második félidőben már Csenger is több kontrát vezetett és a vezetést is átvette. Döntetlen után újra helyzetek sokaságát puskáztuk el. Továbbra is minden rajtunk múlik, jövő héten már nem lehet hibázni különben bajba kerülhetünk.

Juhász Ferenc: – Kettő nullnál azt gondoltam, hogy ebbe megint csúnyán belenézünk, aztán félidőben tudtuk rendezni a sorokat. A végén már nekünk állt a zászló, de sajnos nem tudtunk pontot tenni a meccs végére. Úgy érzem, reális döntetlen született, további sok sikert kívánok a Vásárosnaménynak!

Nyírbéltek–Ibrány 3–0 (2–0)

Nyírbéltek, v.: Pethő. Nyírbéltek: Ritli – Gyarmati (Sőre), Tóth, Ramos, Boldizsár E. (Varga), Jónucz (Nemes), Bányász, Fleisz (Marozsán), Sidibe, Boldizsár G., Fischer (Kevert). Edző: Gyarmati András. Ibrány: Tóth – Barzó, Kiss, Kállai, Bészély (Lukács), Csatári, Oláh (Hornyák), Dobos (Bertók), Novák (Hornyik), Ács, Szabó (Seres). Játékos-edzők: Tóth Norbert, Kiss Péter. Gól: Boldizsár E. 2, Sidibe.

Gyarmati András: – Azt gondolom, hogy a kilátogató nézők jól szórakoztak, ez az egyik legfontosabb dolog, a másik pedig természetesen az, hogy megnyertük a mérkőzést. Kimondottan jól játszott a csapat és megérdemelt szereztük meg a három pontot.

Kiss Péter: – Gratulálunk a Nyírbélteknek és az ifistáinknak!

Újfehértó–Kótaj 3–3 (2–2)

Újfehértó, v.: Veres. Újfehértó: Nagy M. – Barta, Somogyi, Angyal, Bodnár (Fazekas), Pallai, Daróczi P., Miterkó (Urr), Nagy D., Daróczi V. (Kiss), Benke. Kótaj: Csikós – Hangácsi, Nagy, Illés, Papp, Dencs (Csatári), Boros, Csörgő, Szarka, Molnár (Sárközi), Sallai. Edző: Seregi Mihály. Gól: Nagy D. 2, Benke, illetve Molnár 2 (egyiket 11-esből), Csörgő.

Matévi Csaba elnök: – Ennek a meccsnek tétje már nem volt, gratulálok az öt ifistának, aki pályára lépett.

Seregi Mihály: – Fordulatos mérkőzés volt ez a meccs. Igazságosnak mondható a döntetlen, de hiányérzetem van, mert a második félidő utolsó tizenöt percében folyamatosan rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Ha a helyzetkihasználásunkon javítani tudtunk volna, akkor lehetett volna vendéggyőzelem is. További sok sikert az Újfehértónak!

Kemecse–Mátészalka 0–4 (0–1)

Kemecse, v.: Papp. Kemecse: Jóbi – Varga, Boda (Goján), Majoros, Szokolai, Törő, Gönczör, Kovács, Hokk (Bárdos), Balogh, Magyar. Edző: Sánta Tibor. Mátészalka: Szilágyi – Bodó, Fenyőfalvi (Papp), Tangel (Tóth), Kovács, Csáki, Gergely (Lyáh), Bodó (Kovács), Hudák, Fejes, Toldi (Huszti). Edző: Makszim Gábor. Gól: Kovács, Toldi 2, Lyáh.

Sánta Tibor: – Szokás szerint az első kapott gólig nem néztünk ki rosszul, jól zártunk, megvoltak a lehetőségeink, de a jobb erőből álló csapat felőrölt minket.

Makszim Gábor: – Fegyelmezetten játszott a csapat, aminek meg is lett az eredménye, Toldi Andrist idézve: „Nagyon jó érzés nyerni!” Gratulálok az egész csapatnak, Isten éltesse Csáki Józsit!

Nagyecsed–Tarpa 1–0 (0–0)

Nagyecsed, v.: Kosztyu. Nagyecsed: Szabolcsi – Sarkadi G., Marinas (Somlyai), Ladányi, Pócsi, Bulyáki K. (Jónás), Kóka, Nagy N., Nagy Z. (Nyíregyházi), Erdős, Lakatos. Edző: Harbula Balázs. Tarpa: Hotra – Gál, Lovcsikov, Kolesnyik (Kamisanov), Bodan, Maksajev (Boldizsár), Nemes, Mihalcsuk, Doloh, Prihoda, Lovincsuk. Edző: Bubis Iván. Gól: Nyíregyházi. Kiállítva: Lovincsuk (81.)

Harbula Balázs: – Parázs meccsen úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.

Bubis Iván: – Vereséget szenvedtünk, többet nem szeretnék mondani.