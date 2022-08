A vezetés természetesen megnyugtatta a piros-kékeket, a fehérben játszó ajkaiak pedig kicsit rákapcsoltak ám ennek nem volt eredménye. A szezon talán utolsó ivószüneteinek egyike után nagy a lehetőséget kaptak a vendégek, hiszen Szokol Zsolt pontatlan visszagurítására lecsapott Gaál Bálint, egyedül vezethette a labdát Nagy Sándor kapusra, ám a balösszekötő helyén tizenkét méterről a hosszú sarok mellé lőtt. Alig később a hazaiak növelhették volna az előnyét, ám kimaradt a lehetőség. Mindkét együttes gólra törően játszott, félóra elteltével egy vendégakció végén Szalai Márkó jobb oldali beadása a kivetődő Nagyról Gaál elé pattant a labda, aki tiz méterről a felső levet találat el. Aztán újabb ajkai helyzet végén Gaál lövését szögletre mentette Nagy. A rutinosabb drukkerek már elindultak a büfé felé, amikor egyenlített a vendégcsapat. Akciójuk az aktívabb jobb oldalukon indult és Kovács Nikolasz beadása után Gaál negyedik próbálkozása sikerrel végződött, hiszen hat méteres fejesénél már tehetetlen volt Nagy.

Szünetben két helyen is változtattak a hazaiaknál, a második félidő első helyzetét Novák lövés jelentette, amit védett Horváth Dániel. Aztán Novák fejjel próbálkozott, ekkor is sikertelenül. Alig később Adamcsek Máté lövését blokkolták szögletre a védők. Támadásban maradt a Szpari ám nem rezdült a vendégek hálója. Ráadásul az ajkaiak is elégedetlenek voltak az eredménnyel, szerencsére nem sikerült újabb gólt szerezniük. Sajnos a mieinknek sem, így maradt a döntetlen, mindkét csapat számára ebben a bajnokságban először.

Labdarúgás: NB II., 6. forduló

Nyíregyháza Spartacus-Ajka 1–1 (1-1)

Sényő, 600 néző, v.: Rúsz (Punyi, Sinkoviczl).

Spartacus: Nagy – Szokol (Farkas, 71.), Baki, Papucsek, Gengeliczki (Sigér , a szünetben), Jánvári – Csősz (Deutsch, a szünetben), Márkus – Pataki (Gresó, 71.), Adamcsek (Kovács, 80.), Novák Cs. Vezetőedző: Huszák Géza

FC Ajka: Horváth – Kovács N, Tar, Jagodics, Szűcs – Kenderes, Tóth G., Sejben (Görgényi, 63.), Csizmadia – Gaál (Molnár, 82.), Doncsecz (Berzsenyi, 63.). Vezetőedző: Kis Károly

Gól: Novák (16.) ill. Gaál (44.)