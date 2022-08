Noha még nincs nagy múltja az öt éve alakult nyíregyházi Extreme Trail Hungary Sportegyesületnek, az utóbbi városi sportgálán a sportrendezvények színvonalas szervezéséért elismerést vehettek át. Először Tokajban rendezték meg az akadályversenyüket, melyen – az előzetes várakozásokat jócskán felülmúlva – négyszázötvenen vettek részt. Azóta Nyíregyházán teremtettek hagyományt: már háromszor bonyolították le az extrém terepakadályfutó versenyüket. Ezúttal szeptember 11-én, az Aquarius Élmény- és Parkfürdőben és a Sóstói-erdőben rendezik meg a nagy érdeklődéssel várt programot.

– Most szeptember 10-11-én lesz a programunk, vagyis egy komplett hétvégét megtöltünk. A rendezvényünk helyszíne most is az Aquarius Élmény- és Parkfürdő területe lesz. Köszönettel tartozunk Nyíregyháza önkormányzatának és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezetésének, hogy egy ilyen különleges és gyönyörű helyszínt biztosítanak a versenynek – mondta Benkő Róbert, az Extreme Trail Hungary Sport­egyesület tagja, a rendezvény egyik szervezője.

– Ezúttal is hatalmas elánnal vágunk neki a feladat megvalósításának. Új akadályokat építünk, új programokkal várjuk a versenyzőket és a kísérőiket. A felnőtteknek 5 km-es és 10 km-es távon körülbelül 30 akadályt kell teljesíteniük. A gyerekeknek korosztálytól függően szintén egy rövidebb és egy hosszabb távon kell versenyezniük. A női és férfi kategóriákat 5 különböző korosztályban díjazzuk. A gyerekek versenyében is a hagyományoknak megfelelően 4 korosztályban hirdetünk dobogós helyezéseket – árulta el Vitkai Elemér szervező, aki a Spartan Race-ben a kategóriájában a világ legjobbja volt.

A felnőtt versenyeket kétfelé bontották. A kora reggeli futamok az országos OCR bajnokság részét képezik, ami egy nehezített pályát jelent. A rutinos, nagyobb akadályversenyeken szereplő versenyzők ide regisztrálnak. A kiírás sajátossága, hogy az induláshoz nem szükséges versenyzői igazolvány, bárki nevezhet.

Vasárnap a terepfutó verseny előtt egy igazi ninjapályán versenyeznek a sportág legjobbjai, akik között itt lesznek a népszerű Ninja Warrior műsorban egészen a döntőig eljutott legnagyobb harcosok, például Gyömrei Máté, Strommer László, Molnár Gergely és Abonyi Ákos.

LTL