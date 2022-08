Egy Barcelonában élő argentin lehet a Matador Trackwood Fesztivál egyik sztárja. A máriapócsi RabócsiRingen pénteken és szombaton tizenkét nemzet driftesei vetélkednek négy sorozatban (Drift Kings, Rodrift, a lengyel DMP és a magyar bajnokság). Indul majd ciprusi és görög pilóta is, de az egyik, győzelemre is esélyes pilóta Rodrigo Martin Gallo lehet.

A negyvenhárom esztendős, rutinos versenyző Bue­nos Airesben született, majd családjával kontinenst váltottak, és Barcelonába költöztek. Tízévesen ismerkedett meg az autóversenyzéssel, a driftben már nagyon sok babér termett számára. Első spanyol bajnoki címét tíz éve szerezte, azóta ezt ötször ismételte meg. Információink szerint eddig a V8-as motorok szerelmese volt, a RabócsiRingen viszont egy 800 lóerős S50B32 M3 turbó BMW E36-tal fogja füstölni a gumit.

Tavaly a jubileumi, tizedik Trackwoodot majdnem elmosta az eső, remélhetőleg most kegyes lesz az időjárás a szervezőkhöz és a nézőkhöz, mert az idei találkozó is nagy küzdelmeket ígér, és miként az lenni szokott, a legjobbak villanyfényben döntik el a végső sorrendet. KM



Matador Trackwood Fesztivál



Péntek

10.00: Edzés

14.30: Street-kvalifikáció

16.30: Pro, Pro2-kvalifikáció

19.30: Autók fotózása

21.00: Car Night Party

Szombat

8.00: Edzés

10.30: Street top 8

12.30: Felvonulás, Pro2

14.30: Pro2 top 16/8

16.30: Pro2 top 4/final

17.00: Felvonulás, Pro

18.00: Pro top 32

20.30: Pro top 16

21.00: Pro top 8

21.30: Pro top 4/final

22.00: Díjátadó