Az elmúlt hétvégén megkezdődtek a küzdelmek a női Extraligában, a Marczibányi téri Ormai-csarnokban találkoztak újra a magyar női élvonal csapatai, hogy múlt pénteken, szombaton és vasárnap lejátsszák a bajnokság első fordulóit. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz a NAC Nyíregyháza is, Dorogi János csapata négy mérkőzést játszott. Az aktuális kiírásban megváltozott a lebonyolítás rendje, a tizenkettőről tizenhat fősre duzzasztott mezőny januárig az alapszakaszban küzd meg egymással. Ezután az elért eredmények alapján kettéválik a mezőny, az első nyolc a felsőházban, míg a mezőny másik fele az alsóházban folytatja a küzdelmeket, az alapszakaszban elért egymás elleni mérkőzések eredményeit pedig magukkal viszik a felek.

A mieink nehéz sorsolást kaptak, hiszen az első tömbösített hétvégén négy ellenfelükből három is az első négyben végzett az előző kiírásban.

– A tavalyi alapszakasz győztes Erdért ellen kezdtünk, amely egy kimondottan jó csapat, tele felnőtt válogatottkerettaggal – kezdte érdeklődésünkre Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője. – Egyetlen győzelmünket Laskai Írisz aratta. Következett a Kecskemét, az eredmény sima vereséget sejtet, több mérkőzésünket azonban csak 3:2-re veszítettük el. Másnap következett az Ajka, amelytől tavaly kétszer is simán kikaptunk, ezúttal is erre számítottunk. A lányok azonban rám cáfoltak, remekül küzdöttek és ha a szerencse mellénk szegődik, a mérkőzést megnyerhettük volna.

Hajdúhadházon folytatják

– A Békés ellen mi voltunk az esélyesek, ennél azért szorosabb eredményre számítottam. Örülök a nem várt nagy különbségű győzelemnek, amely sokat fog majd érni a rájátszásban – zárta Dorogi János.

A női élvonal november végén újabb négy fordulóval Hajdúhadházon folytatja a küzdelmeket.

Extraliga, női

Erdért-NAC Nyíregyháza 6:1

Győzött: Laskai.

Kecskemét-NAC Nyíregyháza 6:2

Gy.: Fülöp, Laskai.

Ajka-NAC Nyíregyháza 6:3

Gy.: Laskai, Pad, Adamik.

NAC Nyíregyháza-Békés 6:1

Gy.: Fülöp2, Laskai 2, Adamik és a Laskai, Adamik páros.