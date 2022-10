Az újoncként hazai pályán még veretlen Kecskemét vendége volt múlt pénteken a Kisvárda Master Good az NB I. 11. fordulójának nyitómérkőzésén. A találkozóra méltán illett a rangadó jelző, hiszen a második helyezett fogadta a harmadikat, de nem csak a helyezések miatt volt az, a két csapat sok góllal fűszerezett, igazán élvezhető játékot produkált a kilencven perc alatt. A forgatókönyv pedig a következő volt: a Kisvárda megszerezte a vezetést, a hazai csapat pedig rövid időn belül egalizált. Az utolsó tíz percben aztán a Kecskemét állt közelebb az újabb gólhoz, így a vendégek háromszori vezetésük ellenére sem lehetnek elégedetlenek a döntetlennel.

– Fordulatokban és érzelmekben gazdag mérkőzést játszottunk, amelyen mindkét gárda megmutatta, hogy miben erős. A Kecskemét nagy koncentrációval és akarattal, agresszív célfutballt játszott, mi pedig a színes támadójátékunkkal jeleskedtünk – kezdte a mérkőzés értékelését Török László, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – Annak örülök, hogy a mérkőzés jó részében mi irányítottunk, mi szereztük meg mindig a vezetést, sajnos azonban ezek után nem tudtunk még egyet rúgni, hogy stabilizáljuk az eredményt, ezzel lehetőséget adtunk a hazaiaknak, akik mindig éltek is vele. A végén azonban nekik voltak még lehetőségeik, így összességében nem lehetünk elégedetlenek a megszerzett egy ponttal. Hatgólos mérkőzés volt, mindenki jól szórakozott, kivéve minket a kispadon. Mert mi végig izgultunk, hiszen a Kecskemét játékában mindig benne volt a gól, és azzal is tisztában voltunk, meg a statisztika is ezt támasztotta alá, hogy ugyan kevésszer kerülnek helyzetbe, de azt nagyon jó százalékban értékesítik. Kecskeméten nem sok csapat fog három gólt rúgni, és kevesen is fognak onnan három ponttal távozni.

Az természetes, hogy a csapatok videófelvételeket elemezve készülnek egymásból. A Kisvárda nemcsak ezzel a mérkőzéssel került a Kecskemét látószögébe, hanem az összes mérkőzését látta az alföldi csapat szakmai stábja, hiszen a rétköziek adják nekik az ellenfelet, így amikor a következő riválisukat elemzik, akkor a Kisvárda meccseit nézik.

– Mi is nagyon feltérképeztük őket, egyik nagy erősségük Tóth Barna játéka, akire épül a játékuk. Őt sikerült kivennünk a játékból, erre azonban tudtak reagálni, váltottak és mást játszottak, aktiválódtak más posztok, és kollégám jó ütemben és minőségben cserélt – reagált a felvetésre a szakember. – Amit elterveztünk, azt megvalósítottuk, rúgtunk három gólt, természetesen csúsztak hibák a játékunkba, elsősorban hátul voltak helyezkedési hibáink, ezeket majd kielemezzük – tette még hozzá.

Kisvárda Master Good legközelebb szerdán lép pályára, ezúttal a Magyar Kupában, Hej Viktorék az NB II.-es Mosonmagyaróvár vendégei lesznek a legjobb tizenhat közé jutásért.