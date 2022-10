A mennyei megyei második vonalában ismét két napon rendezték a bajnokikat. Ebben az osztályban gyakori a sok gól, most is volt bőven ilyen meccs. Elég, ha csak a Pannónia Zrt. derbijére gondolunk, amelyen a Rakamaz egy híján tucattal ütött ki a sereghajtó Geszterédet. (Vasárnap tévesen írtuk az eredményt, amiért látogatóink elnézését kérjük.) Nem jellemző, sőt igen ritka a gól nélkül mérkőzés, ezt most a nyírvasváriak csekei vendégjátéka hozta. Csorba Szabolcs volt a forduló legeredményesebbje, a vajai csapat egykoron az élvonalat is megjárt játékosa hatszor mattolta a vendég veresmartiakat.

Labdarúgás, megyei II. osztály, 10. forduló. Pannónia Zr. csoport

Kék-Tiszavasvári 1-1 (0-0)

Kék, v.: Vitkai. Kék: Virágh – Dócs, Veress Á., Poór, Pauliska, Duan (Varga), Veress M., Lakatos (Mátrai T.), Bodó, Marsi, Ferenczi (Mátrai M.). Edző: Borza László. Tiszavasvári: Krizsanovszki – Nagy (Szőnyi), Szolyka, Tolnai, Mészáros, Balogh, Száraz, Bolega (Czifra), Vadász, Makula, Szolyka. Edző: Szabó Zoltán. Gól: Ferenczi, illetve Szolyka. Ifi: 4-5.

Levelek-Kálmánháza 1-0 (0-0)

Levelek, v.: Varga. Levelek: Kiss – Horváth, Pásztor, Ferenczi , Csekk, Juhász, Gebri, Jóni (Sándor), Busák, Magyar, Marincsák (Mocsár). Edző: Fabók István. Kálmánháza: Kiss – Halastyák , Tóth, Majláth (Hegedüs), Dávid (Nyiri), Lipták, László, Fekete, Varga (Szabolcsi), Nagy, Korsoveczk. Játékosedző: Kotricz Zoltán. Gól: Busák. Ifi: 4-0.



Nagykálló-Biri 4-0 (1-0)

Nagykálló, v.: Piskóczi. Nagykálló: Pekk – Marinka, Mondok , Bencs, Erdei, Puluczkai, Simon (Dálnoki), Árki (Málik), Nagy (Kiss), Sipos (Bakó), Marozsán (Homann). Edző: Homann Richárd. Biri: Jakocska – Kiss, Kóth , Rácz , Takács, Szabó, Daróczi (Barabás), Zámbó, Nagy M., Makács, Nagy T. Edző: Dankó Zsolt. Gól: Sipos 3, Simon. Ifi: 2-3.

Rakamaz-Geszteréd 11-0 (5-0)

Rakamaz, v.: Harsányi. Rakamaz: Simkó – Parádi, Barzó, Kántor, Ludas, Bencs, Karacs , Szabó (Gábor), Heindrich, Galambosi., Huncsik. Edző: Madalina György. Geszteréd: Papp – Horváth L., Dobos., Horváth Sz., Vass, Mikó., Farkas , Balogh, Serbán, Kiss, Nagy M. Játékosedző: Horváth László. Gól: Heindrich 3, Gábor 2 Galambos, Ludas, Dencs, Szabó, Huncsik, Parádi. Kiállítva: Dobos (85.). Ifi: 3-4.

Szombati meccsek

Szakoly-Nyírlugos 4-1 (2-1)

Szakoly, v.: Lengyel. Szakoly: Kerekes – Bacskai, Ruska, Bodai K., Török (Bodai M.), Fodor T. (Kerekes K.), Nagy, Módis, Géczi, Balázsi, Koskovits. Játékosedző: Géczi Péter. Nyírlugos: Sinka – Csobolyó, Pénzes, Illés, Holló , Verebi, Vass, Sveda, Lakatos, Csákányos, Muhammad. Edző: Kavalecz Béla. Gól: Balázsi 2, Módis, Nagy, illetve Holló. Ifi: 1-2.

Tiszalök-Apagy 4-0 (1-0)

Tiszalök, v.: Király. Tiszalök: Palencsár – Venczel, Balogh A. (Balogh S.), Péntek, Cseh, Puncsák, Kiss R. (Kiss T.), Bognár, Galambosi (Urbán), Gál, Aszalós, (Lakatos.). Edző: Magyar Gergely. Apagy: Molnár – Budai, Viszokai (Marics T.), Árpási, Fekete, Rubóczki, Hegedüs, Marics G., Kovács, Hajdu, Németh (Harsányi). Játékos-edző: Németh Attila. Gól: Galambosi 2, Gál, Cseh. Ifi: 3-4.

A bajnokság állása

1. Nagykálló 9 8 - 1 26-9 24

2. Szakoly 9 8 - 1 34-18 24

3. Kótaj 9 7 1 1 366 22

4. Tiszavavsári 10 6 2 2 27-9 20

5. Tiszalök 9 5 2 2 32-23 17

6. Levelek 9 3 2 4 21-23 11

7. Biri 10 3 2 5 17-24 11

8. Kálmánháza 10 3 1 6 13-23 10

9. Apagy 9 2 3 4 27-26 9

10. Rakamaz 9 2 3 4 27-26 9

11. Nyírlugos 9 2 2 5 17-32 8

12. Kék 9 2 1 6 15-31 7

13. Geszteréd 9 - - 9 12-55 0

14. Ófehértó kizárva

Nyírerdő csoport

Tiszakanyár-Nyírkarász 4-3 (1-1)

Tiszakanyár, v.: Hegedűs. Tiszakanyár: kanyári - Molnár, Feka, A., Bodnár, Csépke, Feka L., Illés, Vicickó, Nagy, Orosi, Oláh. Játékosedző: Bodnár Gábor. Nyírkarász: Molnár - Szegedi, Farkas, Kézi, Roskó, Rakóczi (Bíró), Csordás, Mocsár, Kasza, Ujj. Edző: Molnár István.

Gól: Feka L. 2, Illés, Vicickó illetve Kézi 3.

Vaja-Szabolcsveresmart 8-0 (5-0)

Vaja, v.: Kocsis.. Vaja: Vakarcs – Borsi, Lakatos T. (Verner M.), Simák B., Zakor M., Lakatos I., Tóth R. (Repelik), Csorba, Soltész, Zakor J., Zakor G. Edző: Siska Attila. Szabolcsveresmart: Hadabás – Bandor, Tóth t., Horváth, Kantár, Nagy (Kerekes), Baksa, Rostás, Csire , Dolhai (Horváth), Tóth (Gombkötő, Jónás). Edző: Tara Sándor. Gól: Csorba 6, Zakor 2. Ifi: 2-0.

Ajak-Fényeslitke 5-0 (3-0)

Ajak, v.: Tomori. Ajak: Leskovics – Magyar, Szopkó, Markos, Iski, Bakó (Meggyesi), Homoki P. (Dobrai), Balogh (Nagy), Harakály (Homoki Cs.), Horváth, Soós (Czap). Edző: Barati István. Fényeslitke: Juhász – Gyüre (Orbán), Rusznák, Miskolczi Á., Miczák, Miskolczi G. (Lovas.), Arnóczki (Dankó F.), Nagy, Szaharda, Kovács, Takács. Edző: Vitalij Minyin. Gól: Homoki Cs. 2, Magyar, Homoki P., Markos. Ifi: 5-0.