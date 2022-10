Megtört a jég, a Kisvárda Master Good három vesztes mérkőzést és hosszú gólcsendet követően ismét nyert az élvonalbeli bajnokságban. Török László csapata a Vasast múlta felül szombaton a Várkerti Stadionban (2-0). Az előzmények nyomasztólag hatottak nemcsak a játékosokra, hanem a szakmai stábra is, akiknek még a védelem megszervezését is alaposan át kellett gondolniuk a hiányzók miatt. Az Újpesten kiállított Dominik Kovacicot és Ötvös Bencét kellett pótolni, de a sérült Anton Kravcsenkó-ra sem számíthattak. Hej Viktor lett az egyik belső védő, Széles Imre pedig a másik, aki kezdőként először jutott lehetőséghez.

– Nagy volta feszültség a mindennapjainkban, ez azonban nem hatott bénítólag az edzésmunkánkra – kezdte értékelését Török László, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – A Honvédhoz és az Újpesthez hasonlóan a Vasas keretét is jó játékosok alkotják, ezért nem tévesztett meg bennünket eddigi szereplésük. Egyetlen célunk csak a győzelem lehetett, nem szerettük volna az előbb említett két csapat után az angyalföldieket is elmozdítani a veszélyes zónából.

A Kisvárda számára kedvezően indult a találkozó, megszerezték a vezetést, majd nemsokára emberelőnybe is kerültek.

– Egy szerencsés találattal szereztük meg a vezetést, amely megadta az alaphangot a folytatásra. Utána jött egy kiállítás, amely szintén kedvezett nekünk, mert vagyunk olyan jó csapat, hogy ezzel élni tudjunk. Innentől kezdve nem volt kérdés a mérkőzés kimenetel, végig domináltunk, jó támadójátékot játszottunk.

A szünetben a megsérült Jova Leventét Dombó Dávid váltotta a Vasas kapujában.

– Volt kapusunk remekül szállt be a mérkőzésbe, bemutatott jó pár szép védést, talán az ő érdeme is, hogy nem lett nagy különbségű a győzelmünk – zárta TörökLászló.

A Kisvárda vezetőedzője pénteken egykori csapata, a szárnyaló újonc Kecskemét ellen vezeti övéit.