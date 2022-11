A Magyar Kupa 3. fordulójában Kisvárda Master Good SE szerdán a Békéscsabát fogadta.

Kapufában már 2-1-re vezetettek a hazaiak, mikor megszületett a találkozó első gólja, Andróczki Flóra juttatta vezetéshez a viharsarkiakat, előnyüket az idény közben érező Hajtai Vanessza meg is duplázta. Az első hazai gólt Juhász Gréta szerezte a hetedik perc elején. Mindkét csapaton látszott, hogy régen játszott tétmérkőzést, a játékosok kezébe dadogott a labda, az ellenfél fala előtt lassan járt körbe a játékszer, alig kerültek helyzetbe a csapatok. Bő tíz perc elteltével kétgólos hátrányban Bakó Botond három cserével próbált változtatni a játék menetén, érkezett Tamara Radojevics, a vonalra Makkai Kitti, jobb oldali átlövőbe pedig Veronika Habanková. A szlovák válogatott beállásával eredményesebb lett a hazaiak támadójátéka, Juhász Grétával karöltve eredményesen tüzeltek kívülről, a két játékos nyolc gólig jutott az első félidőben. Siska Pálma is csatlakozott társaihoz, a 21. percben először vezetett kettővel a hazai csapat. A vendégek mestere, Papp Bálint azonnal le is tette az időkérést jelző táblácskát a zsűriasztalra. Érdemben azonban nem tudott változtatni, a szünetre kétgólos hazai előnnyel vonultak a felek.

A második félidő ugyanolyan döcögősen kezdődött, mint az első harminc perc, pedig a hazaiak magasabb ritmusban pörögtek, mint ellenfelük. A sebességkülönbséget azonban nem tudták kihasználni, a rendezetlen védelem ellen sorra elhibázták lehetőségeiket. A félidő első gólját Juhász Gréta szerezte négy perc elteltével. Szerencsére azonban a békéscsabaiak is pontatlanul céloztak, így őrizte vezetését a Kisvárda. Aztán a sokadik megszerzett labdából Juhász Gréta újabb találatával már négy volt közte. Ekkor Papp Bálint úgy érezte, hogy elúszhat számukra a továbbjutás, ezért újra magához rendelte övéit. A folytatásban három-négy gólon billeget a mérkőzés, de ahelyett hogy a Kisvárda megroppantotta volna ellenfelét, az egyre lelkesebben játszó vendégek Termány Rita találatával egyenlítettek. Bouti Fruzsina szerencsés góljával azonban ismét hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Az utolsó három percre kisvárdai emberhátrányba és egyenlő állással érkeztek a felek. A félidőben jobb szélre először lejutó labdát Akijama Nacumi magabiztosan értékesítette, erre rögtön érkezett a válasz. Egy perc volt hátra a mérkőzésből, de még mindig döntetlen volt az állás, amely a szabályok értelmébe a vendégeknek kedvezett. Hajtai Vanesszáéknak nem is volt sürgős, de egy technikai hibát követően, labdája volt a Kisvárdának a továbbjutás kiharcolásához, a hét a hat elleni támadójáték azonban nem hozta meg az eredményét. Így maradt a döntetlen, a Kisvárda meglepetésre búcsúzott a Magyar Kupa további küzdelmeitől.

Magyar Kupa, 3. forduló

Kisvárda Master Good SE-Békéscsaba 25-25 (14-12)

Kisvárda, 200 néző, v.: Bóna, Földes.

Kisvárda: Graovác –Udvardi, Sápi 1, Karnik 2, Juhász 8, Mérai 1, Bouti 2. Csere: Mátéfi (kapus), Radojevics, Makkai, Habánková 4, Siska 2, Akijama, Sztamenics 4. Vezetőedző: Bakó Botond.

Békéscsaba: Razum – Andróczki 1, Lanisztanin 6/1, Bucsi 1, Mayer 1, Gyimesi 1, Hajtai 2. Csere: Giricz L. 4, Termány 3, Török F., Horváth G., Borbély 3, Kukely K., Vámosi 3/1, Bencsik. Vezetőedző: Papp Bálint.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 0, illetve 4/4.



A nap további eredményei: Vasas-Érd 27-27, Pénzügyőr-Fehérvár 29-35, Ajka-Dunaújváros 12-45.