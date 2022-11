Kedden ünnepnapra ébredtek a kisvárdaiak: az NB I.-es labdarúgóklub jogelődje, a Kisvárdai Sport Egylet 1911. november 8-án alakult meg. Az volt a kérdés, hogy az utódok képesek-e győzelemmel ünnepelni. Ehhez az ZTE-t kellett felülmúlni hazai pályán.

A csapatoknak nem volt sok ideje pihenni és felkészülni a találkozóra, hiszen múlt szombaton mindkét gárda bajnokit játszott. A várdai szakmai stáb emiatt hat helyen változtatott a kezdőn, így bekerült többek között Mario Ilievszki, Bohdan Melnik és Lucas, akiknek óriási szerepük volt a Felcsúton szerzett győztes gólban.

Sajnos csak nevekre volt frissebb a hazai együttes, a pályán semmi nem látszott ebből. A szabolcsiak az első félidőben fásultan futballoztak, sok hibával játszottak és semmilyen veszélyt nem jelentettek a zalai kapura. Ezzel szemben a ZTE sokat birtokolta a labdát és már az ötödik percben közel járt a gólszerzéshez. Hozzá kell tenni, sokáig nem állították megoldhatatlan feladat elé Artem Odincovot, de kétségkívül uralták a játékrészt.

Egy játékosukra különösen figyelni kellett. Az amerikai Eduvie Ikoba a bajnokság góllövőlistájának második helyéről várta a fordulót és még úgy is igen aktív volt, hogy a félidő derekán aláfordult a bokája, amiért ápolni kellett. A 30. percben még centikkel mellé fejelt, nem sokkal később viszont már a kapuba juttatta a labdát szöglet után (0–1).

A gól után valamelyest megélénkült a Kisvárda játéka, ám érdemi változtatásra a szünetben volt lehetőség, amit kihasználtak hazaiak: a második játékrészre négy helyen változott a csapat.

Azonnal megváltozott a játék képe, a fordulást követően úgy futballozott a Várda, ahogy az az ezüstérmestől elvárható. A hazaiak az ötvenedik perctől akkora nyomást helyeztek ellenfelükre, hogy kis túlzással bármelyik másodpercben jöhetett volna az egyenlítő találat. A legnagyobb helyzet Driton Camaj előtt adódott, de a montenegrói támadó rossz megoldást választott, majd védője szorításában centikkel mellé lőtt.

Nagy nyomás ide vagy oda, a másik oldalon sajnos ott volt Ikoba, akinek minden megmozdulásában volt veszély. A csatár a 60. percben a semmiből szerzett újabb gólt és ezzel ki is vette a szelet a kisvárdaiak vitorlájából. A lendület alábbhagyott, olykor ideges is volt a hazai gárda, majd idővel már újra a vendégek birtokolták többet a labdát.

A piros mezesek a hajrában újítottak, teljes csapattal nyomtak azért, hogy visszajöjjenek a meccsbe, ám a ZTE tökéletesen kihasználta, hogy szétnyílt az ellenfele és újabb találattal lezárta a mérkőzést (0–3).

A Kisvárda öt bajnoki és egy Magyar Kupa-mérkőzés után szenvedett vereséget.

Labdarúgás: NB I., 15. forduló

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE 0–3 (0–1)

Várkerti Stadion, v.: Kárpály (Márkus, Belicza)

Kisvárda: Odincov –Hej, Kravcsenko (Vranjanin, 65.), Kovacic, Peteleu – Melnik, Lucas (Karabeljov, a szünetben) – Asani, Ötvös (Makowski, a szünetben), Vida (Camaj, a szünetben) – Ilievszki (Mesanovic, a szünetben). Vezetőedző: Török László.

ZTE: Demjén – Huszti, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi – Szankovics – Szendrei (Szafronov, 89.), Tajti, Szalay (Németh, 85.), Gergényi – Ikoba (Manzinga, 72.). Megbízott edző: Julian Jenner.

Gól: Ikoba (37., 60.), Manzinga (87.).

Gólleírás

37. perc: szöglet után Gergényi adott be, Ikoba 6 méterről a kapuba fejelt, 0–1.

60. perc: Ikoba nem tudta elvinni a labdát Kravcsenko mellett, 14 méterről így is előtte, labdája laposan a jobb alsóba vágódott, 0–2.

87. perc: labdát szerzett a ZTE, Mocsi indította a saját térfeléről startoló Manzingát, aki egyedül törhetett kapura, ellépett Odincov mellett is, majd a 11 méterről az üres kapuba gurított, 0–3.