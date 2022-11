Az Aqua SE-nek egy korcsoport kivételével, minden csapata vízbe ugrott a múlt hétvégén. Voltak idegenbeli és hazai rendezésű fordulók, amelyeken a sikerek mellett egy-egy vereség is becsúszott.

A legkisebbek Miskolcon szerepeltek Éder Zsolt irányításával, két magabiztos győzelmet arattak a Debreceni CPVSE két csapata ellen. Gyerek III-as fiú forduló is volt szombaton Nyíregyházán, itt két vereséget szenvedtek, de játékuk nagy javulást mutatott, köszönhető az uszodai újranyitásnak. Leányaink Egerben mindkettő mérkőzésüket megnyerték így hazahozták a hat pontot!

Szombaton a gyerek I-es csapatunk is Egerbe látogatott, ahol a csoport két legerősebb csapatával küzdöttek, vereség lett a vége, de sok tanulsággal jöttek haza a gyerekek.

Ezen a napon 8 Aqua SE-s kislány, tehetséggondozó (THG) bajnoki fordulóban is erősítette az Északi régió csapatát, melyre Dunaújvárosban került sor.

Végül a fiú országos csapataik Hatvani Péter vezetésével, vasárnap a Póló Academy együttesével találkozott. A serdülők, és az ifik magabiztosan győztek, a Gyerek csapat pedig kiélezett csatában két góllal alulmaradt a vendégekkel szemben.

– Nagy menet volt a hétvége, kicsit látszott is a fáradtság egy-két gyermeken, talán ezért is voltunk kicsit tompábbak, de messze még az év vége, fontos fordulók vannak december hónapban is. Külön öröm volt, hogy Egerben a leányoknál a legkisebbek is játéklehetőséget kaptak – nyilatkozta Urbin Tibor a vízilabdások szakmai vezetője.