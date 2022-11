Tizenötödik fordulójával zárul az „ősz” a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, bár november 26-27-én még három elhalasztott mérkőzést pótolnak az érintettek. A játékkör minden összecsapására szombaton kerül sor, bár a Csenger szerette volna vasárnap rendezni a meccsét, ám ezt nem engedélyezték. Ki-ki párharcnak ígérkezik a Vásárosnamény és az Ibrány találkája, bár őszintén szólva egyik csapat sem lehet elégedett az eddig mutatott produkciójával, de talán épp ezért hozhat remek viadalt a két csapat vetélkedése. Egyértelműen hazai győzelemre van kilátás Csengerben, bár Nagy Lajos fejben nagyhalászi győzelmet vizionál, a realitás azonban mást sugall.

Derbi Nyíregyházán

Több olyan párharcra is sor kerül a hétvégén, melyekre rásüthető a rangadó kifejezés, ezek közül elsőként a Nyíregyháza II.-Kemecse találkozót kell említenünk, ahol a hazaiak két győzelem után, vélhetően visszajátszókkal megerősödve szeretnének előrébb lépni a tabellán. A hat játékkör óta veretlen Mátészalka hazai pályán fogadja a sorozatban öt sikert elkönyvelő Nyírbélteket, a szalkaiak célja, a hazai veretlenségük megőrzése.

A problémák sokaságától sújtott Nyírmeggyes már a téli szünetet várja, s vélhetően tisztában van ezzel a Kállósemjén is, így érthető módon győzelmi célokkal léphet pályára Vologyimir Ovszijenko csapata. A középmezőnyhöz való felzárkózás érdekében létfontosságú a pontszerzés a Mándok és a Balkány számára is. Mirgai László szerint „fiai” képesek mérkőzéseket nyerni, csak hát ehhez be kellene rúgniuk a helyzeteiket. Vágyuk a három pont megszerzése a mándoki sportpályán.

Őszi bajnok lenne az Újfehértó

Nem titkoltak az Újfehértó célkitűzései sem, egyértelműen szeretnék a tabella élén zárni az őszi kiírást, ehhez azonban le kell győzniük idegenben azt a Tarpát, amely legutóbbi öt megmérettetésén mindössze egyszer szenvedett vereséget. A fordulót két hasonló képességű csapat küzdelme zárja, hazai pályán a Nagyecsed szeretné kontroll alatt tartani riválisát, ám ehhez a Nyírbátornak is lesz némi szava.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 15. forduló, edzői várakozások (kezdés 13, ifi: 11)

Szombat

Vásárosnamény (11.)–Ibrány (14.)

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Az őszi szezon utolsó hazai bajnokijára készülünk, úgy gondolom, hogy a vásárosnaményi közönség megérdemli azt, hogy futballistákhoz méltó hozzáállással lépjünk pályára és játsszuk le a mérkőzést.

Kató István, az Ibrány edzője: – Az őszi szezon nem éppen úgy alakult, mint ahogyan elterveztük, sok mérkőzésen maradt el a pontszerzés, de ezért csak saját magunkat okolhatjuk. Egy ki-ki meccs következik, amelyen győzni szeretnénk.

Csenger (8.)–Nagyhalász (16.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Egyéb elfoglaltság miatt szerettünk volna vasárnap játszani, de ez sajnos nem jött össze. Ettől függetlenül hazai környezetben győzelemre játszunk, örülnék, ha az év utolsó otthoni bajnokiját sikerélménnyel zárhatná a csapat.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Megeshet, hogy amire Csengerbe érünk, a buszon „bátorrá isszuk” magunkat, és a győzelmi remény átcsap harci szenvedélybe bújtatott győzelmi igénybe. Mint említettem hosszú lesz az út, így viszont az is előfordulhat, hogy a zötykölődés során kialszom ezt a víziómat.

Nyíregyháza II. (4.)–Kemecse (2.)

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Sokan meglepetéscsapatként emlegetik a Kemecsét, de véleményem szerint a tabellán elfoglalt helyezésük igenis reális. Évek óta együtt vannak, ami egységessé teszi őket. Biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, de szeretnénk több okból is győzelemmel zárni.

Resán Attila, a Kemecse edzője: – A válogatott szünet miatt biztos, hogy többen is vissza fognak játszani, így egy nagyon nehéz mérkőzésre készülünk.

Mátészalka (6.)–Nyírbéltek (3.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Ismét egy kemény, férfias feladat vár ránk, hiszen a rendkívül jó erőket képviselő Nyírbélteket fogadjuk. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlen a tabellán elfoglalt helyük. Hazai pályán azonban szeretnénk továbbra is veretlenek maradni és otthon tartani a három pontot.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nem lesz egyszerű a feladatunk, de megpróbáljuk az őszi szezont eredményesen zárni.

Nyírmeggyes (15.)–Kállósemjén (5.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – A végéhez közeledve egyre fokozódnak a problémáink. Meglátjuk, hogy mire leszünk képesek a jól menetelő Kállósemjén ellen.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén edzője: – A nyírmeggyesi csapat sokkal jobb annál, mint amilyen helyet elfoglal a tabellán. Nehéz mérkőzésre számítunk, de a győzelemért utazunk.

Mándok (12.)–Balkány (13.)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Szeretnénk győzelemmel pihenőre menni. Ez elég nehéz lesz, mert a Balkány csapata is biztos hasonlóan gondolkozik és nekik is minden pontra szükségük lenne. Viszont a hazai pálya előnyét kihasználva, bízom a sikerben.

Mirgai László, a Balkány edzője: – A múlt héten a Namény ellen közel álltunk a győzelemhez, de sajnos a helyzetkihasználásunk nem úgy jött össze, ahogyan szerettük volna. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a győzelemért, de ehhez be kell rúgnunk a helyzeteinket.

Tarpa (7.)–Újfehértó (1.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Szeretnénk győzelemmel zárni az évet. Mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy megnyerjük a mérkőzést. Amennyiben azt a teljesítmény fogja nyújtani a csapat, mint az elmúlt három mérkőzésen, akkor lesz is erre esélyünk.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – A megszerzett pontokat tekintve mondhatom, hogy elértük az őszi szezonra kitűzött célunkat. Ettől függetlenül természetesen az utolsó idegenbeli fellépésünkön is szeretnénk jó eredményt elérni. Kiváló meccsre számitok, mert a Tarpa fiatal, lendületes csapat, amelyik játssza a focit, ráadásul a hazai pályáját mindössze egyetlen alkalommal hagyta el vesztesen.

Nagyecsed (10.)–Nyírbátor (9.) (14)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Két hasonló képességű csapat találkozik, de mivel hazai pályán szerepelünk, így szeretnénk sikerrel venni ezt az akadályt.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Remélem, minden játékos átértékelte az elmúlt időszakban játszott mérkőzéseket. Szeretném, ha az utolsó meccsen mindenki százszázalékos teljesítményt nyújtana.