Szerdán az egyik házigazda Lengyelország mérkőzésével elrajtol a férfiak 2023-as világbajnoksága, amelyen szerencsére a magyar válogatott is érdekelt. Nemzeti csapatunk tavaly óriási várakozással rendezte meg az Európa-bajnokságot, de sajnos hiába a húszezer magyar szurkoló, a válogatott nem tudta kiharcolni a továbbjutást a csoportból. A nagy csalódás után a sors fintora, hogy ezen a svéd-lengyel közös rendezésű világbajnokságon a kontinenstornához hasonlóan ismét megkaptuk a csoportkörben Portugáliát és Izlandot, negyedik csapatként pedig a mindig sötét ló Dél-Korea csatlakozik a mieinkhez.

Az előttünk álló világbajnokságról kérdeztük Hadobás Istvánt, aki a legendás Kölcsey DSE edzője volt évtizedeken keresztül.

– A történelem adott csapatunknak egy visszavágási lehetőséget, de ez nagyon nehéz feladat lesz – szögezte le Hadobás István. – Európai ellenfeleink képességeivel tisztában vagyunk, Dél-Korea pedig a mieinktől eltérő, szokatlan stílusával okozhat meglepetést. Mindhárom mérkőzésünket megnyerhetjük, de el is veszíthetjük. Kulcs lehet a csapat védekezése, amely a szlovénok elleni felkészüléséli mérkőzéseket látva, aggodalomra ad okot. Mindkét találkozón ellenfelünk lassú lábú védőinkkel szemben óriási területeket tudtak nyitni. Bízom azonban abban, hogy az első meccsre összeáll a hátsó alakzatunk.

Máthé Dominik kiválásával a legjobb átlövőnk hiányzik majd a csapatból, örömteli viszont, hogy ismét világversenyen segítheti nemzeti együttesünket a világklasszis beálló Bánhidi Bence.

– Bánhidin kívül nincs is igazi klasszisunk, ő azonban ugyanúgy, mint a szélsők kiszolgáltatott pozícióban játszik. Ha nincsenek kreatív közép játékosaink, akkor a Szeged játékosa nem tudja kamatoztatni kivételes képességeit. Szimpatikus egyébként a társaság, az azonban meglátszik, hogy élcsapatainkban nem a magyarok viszik a prímet. Amíg a Bl-csapatainkban nem a magyar játékosok játszanak a meghatározó posztokon, addig nem lesz kiemelkedő a magyar válogatott.

A magyar válogatott és a szövetség célkitűzése a legjobb hét közé kerülés, amely lehetőséget adhatna az olimpiai kvalifikációs tornán való indulásra.

– A legjobb hét közé kerülés szerintem vágyálom, az első kilencbe kerülés azonban elérhető. Ez csak abban az esetben ér valamit, ha az olimpiai bajnok és a házigazda is bekerül a legjobb kilencbe – fogalmazott Hadobás István, aki azt is elmondta, hogy a végső győztest a Franciaország, Norvégia, Svédország, Spanyolország, Dánia ötösből várja.