A Futsal NB I. huszonegyedik fordulójában a Nyírbátori SC csapata a sereghajtó ELTE-BEAC otthonába látogat, s habár már eldőlt, hogy a szabolcsi egylet az alsóházi rájátszásban folytatja, azért koránt sem mindegy, hogy milyen szájízzel vághat neki a rájátszásnak, az meg pláne nem, hogy mennyi hozott pont kerül a neve mellé.

Annak tudatában érdemes a jövőbe nézni, hogy az előző három meccsen már helyenként igencsak jó, mondhatni látványos játékkal rukkolt elő a gárda, s habár ez a megszerzett pontokon nem látszott, de a folytatásra hangolva egyáltalán nem lényegtelen.

– Két alsóházi csapat találkozik, a mérkőzést az a klub fogja megnyerni, amely rá tudja majd erőltetni a játékát a másikra – mondta el megkeresésünkre Baksa Csaba, a Nyírbátori SC vezetőedzője. – Bízom benne, hogy ezek mi leszünk, bár sajnos több tényező is hátráltat minket, vannak sérültjeink, eltiltottjaink és többen betegséggel küszködnek. Ősszel sem adta könnyen magát az ELTE-BEAC, így nehéz meccsre van kilátás. A céljaink továbbra is változatlanok, szeretnénk bennmaradni, azért küzdünk, hogy a Nyírbátori SC jövőre is az első osztály tagja lehessen.

Férfi Futsal NB I., 21. forduló

ELTE-BEAC–Nyírbátori SC (hétfő, 20.15)

Budapest, Sport 11 Sport és Szabadidőközpont, v.: Kovács (Juhász, Wittner).

További párosítások: DEAC–Haladás VSE (18.30), Veszprém Futsal–Magyar Futsal Akadémia (18.30).