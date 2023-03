– A Vasas elleni mérkőzés utolsó pillanatában kapott gól nagyon megviselte a társaságot, amit tetőzött a Budafok elleni nem várt kupakiesés – kezdte mondandóját Révész Attila. – Ez mentális visszaesést eredményezett, ráadásul a Kecskemét ellen ez fizikai fáradtsággal is párosult, miközben az elmúlt hetekben vírusos, hasmenéssel és lázzal járó betegség is felütötte a fejét az öltözőben és a stáb tagjai között is. Utóbbi persze nem mentség, mert máshol is küzdöttek ilyesmivel.

– A korábbi időszakainkat is többször jellemezte hullámvölgy, de a Debrecen elleni mérkőzésünkön már látszódott az előrelépés, és a számok is ezt bizonyítják – folytatta. – A tavaszi szezon futómennyisége már újra a tavaly ilyenkori számokat mutatja, de ezzel nem lehet mérkőzést nyerni. A szervezettségünk is visszatért a régi kerékvágásba, viszont a korábbi fegyelmezetlenségeket és kisebb-nagyobb egyéni hibákat nem lehet egyik pillanatról a másikra levetkőzni, a hétköznapok során is folyamatos figyelemre van szükség. Ezen a területen is sokat javultunk, de ezek szerint az eredményességhez még többet kell. A kupakudarc engem személyesen nagyon megviselt, ez átragadhatott mindenkire, ugyanakkor az elmúlt heti munkán ezt nem vettem észre, rendkívül tervszerű és intenzitású edzésekkel készült a csapat, a stáb mindent megtett és jól végezte a dolgát, nem szakmai hiba vezetett a vereséghez. Talán még azt nyögjük, hogy a korábbi sikerkorszakot lazábban kezeltük, és a jelek szerint hosszabb időre van szükség, hogy a fókusz mindenki részéről egyértelműen a mérkőzésekre mutasson. A számokba tehát kapaszkodhatunk, de az most is jól látható, hogy tavasszal minden csapat valamilyen komoly célért küzd, sokkal nehezebb meccset nyerni, mint az őszi időszakban. Ráadásul a nemzetközi kupaszereplésnek köszönhetően mi már kész csapattal vártuk a bajnoki rajtot, a legtöbb riválisunk viszont kereste önmagát az új fiatalszabálynak köszönhetően. Mostanra ez megváltozott. Ami pedig a számokat illeti, a Debrecen ellen a második félidőben 74 százalékban birtokoltuk a labdát, száztíz feletti veszélyes támadást tudtunk felmutatni, szemben az ő huszonnyolcukkal. Ez sajnos mégsem elég a gólszerzéshez, de amit játékban meg lehet tenni, azt a csapat meg is tette. Hogy 14 lövésből csak kettő talál kaput, hogy kilenc szöglet – míg az ellenfél egyet sem végezhetett el belőle – sem hoz eredményt, az egyértelműen a koncentrációra és a gólszerzésért felelős játékosok gyengébb formájára vezethető vissza. Ilyenkor mindenki a szakmai stábot szokta hibáztatni, de mi nem mehetünk el szó nélkül az egyének felelőssége mellett, ha csak néhány játékos nagyobb koncentrációval és felelősségvállalással játszana, akkor megváltozhatna minden. És nem szabad olyan hibákat elkövetni, mint a Debrecen ellen kapott gólnál, amikor játékosunk nyolc méterrel lógott be, így meghiúsította a lesre állítást. Olyan, mintha futballistánk az öltözőben maradt volna, holott a szünetben a stáb éppen ennek a már-már ismétlődő hibának az elkerülésére hívta fel a figyelmet, hiszen hasonló időszakban kaptunk gólt a Honvédtól, az Újpesttől és a Kecskeméttől is.

Révész Attila

Fotós: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A klubnál korábban az újabb nemzetközi kupaszereplést tűzték ki célul, amin most változtatni kell.

– Előttünk lebeg az első NB I-es évünkben az MTK példája, amikor igen kedvező helyzetben állva belekerült egy negatív spirálba, amiből a bajnokság végéig nem tudott kijönni, és kiesett – emlékezett vissza a sportigazgató. – Ezt nekünk el kell kerülni! Ugyanakkor a következő meccseken újra gyűjtögetnünk kell a fiatal játékperceket, hogy az ebből megkereshető, a költségvetésünkbe beágyazott összegre szert tehessünk. Nem árulunk zsákbamacskát, a hátralévő tíz meccsen 780 ilyen játékpercre van még szükségünk, vagyis legalább egy 2002-es születésű vagy annál fiatalabb futballistának szinte végig a pályán kell lennie. A helyzetünket nehezíti, hogy az erre a szerepkörre alkalmas Czérna Erik szombaton súlyos sérülést szenvedett. Mindezeket figyelembe véve, a szezon hátralévő részére új célokat kell megfogalmaznunk, a bennmaradás az elsődleges, lehetőleg úgy, hogy a középmezőnyben azért helyünk legyen. A játékerőnk talán többre jogosítja fel a csapatot, de az eredményesség az más, ezt látnunk kell. Tapasztaljuk, hogy az ellenfeleink defenzív harcmodort választanak a mi proaktív, eddig eredményre vezető stílusunkkal szemben, és bár továbbra is vallom, hogy a hosszútávú jövő a kezdeményező, magas letámadáson alapuló futballé, a következő meccseken a célfutballt kell szem előtt tartanunk. Az álmainktól egy picit távolabb kerültünk, de ne feledjük, ötödik éve vagyunk az NB I-ben megszakítás nélkül, ami korábban ebben a régióban elérhetetlennek tűnt. A konferencialiga-szereplés kiharcolása ezzel a játékoskerettel, főleg a támadószekciónk formáját ismerve már nem reális. Ez az én felelősségem. A most rendelkezésünkre álló játékosok inkább a dinamizmusukról, a harcosságukról híresek, semmint a kreativitásukról. A felállt védelmet nagyon nehezen tudjuk feltörni, az utolsó passzok, az egyéni megoldások és a támadásbefejezések a kvalitás hiánya miatt nem sikerülnek. Ezen ebben az időszakban már nagyon nehéz változtatni, mivel nincs lehetőség újabb igazolásokra. A hátralévő időszakban még többet kell tenni mindenkinek a csapatért, az edzői stábtól ugyanazt a magas színvonalú munkát kérem, mint a múlt héten, mert az példaértékű volt, ebben a játékosok is megerősítettek. Ha mindez párosul a kellő fegyelmezettséggel, akkor biztos vagyok benne, hogy változik az eredményességünk is.

Révész Attila nyugalomra és türelemre kér mindenkit. Mint mondja, nem könnyű ez az időszak senkinek sem, de a kapkodás és a pánik még nagyobb fejetlenséggel és eredménytelenséggel járna.

A labdarúgó NB I. állása

1. Ferencváros 23 15 5 3 47–19 50

2. Kecskemét 23 9 12 2 33–22 39

3. Debrecen 23 9 7 7 38–34 34

4. Puskás Ak. 23 8 9 6 29–29 33

5. Paks 23 9 5 9 40–38 32

6. Kisvárda 23 8 8 7 34–37 32

7. Mezőkövesd 23 7 7 9 24–29 28

8. Zalaegerszeg 23 7 6 10 28–28 27

9. Újpest 23 7 6 10 28–38 27

10. Honvéd 23 6 7 10 26–36 25

11. Mol Fehérvár 23 6 6 11 28–34 24

12. Vasas 23 3 10 10 17–28 19