A Nyírbátor vendégeként elszenvedett vereséget követően nem volt túl sok ideje a regenerálódásra az A’Studió Futsal Nyíregyháza játékosainak, hiszen március 17-én, pénteken este a csömöri Rubeola FC érkezett a Continental Arénába. A nyírségi egylet számára kulcsfontossággal bírt ennek a mérkőzésnek a megnyerése, hiszen az alsóházi rájátszásban minden egyes meccs egyfajta döntővel ér fel, Lovas Norbert csapata pedig az első rájátszásbeli sikerére hajtott.

Kovács Erik és Kovács Gergő sajnos eltiltás miatt nem léphetett pályára a hazai egyletben, Krajnyák Zsolt viszont hosszú kihagyás után visszatérhetett. A meccs előtt Urr Dánielt köszöntötték, aki a hónap sportolója lett a Nyíregyházi Sportcentrumnál.

Az első helyzet a Stúdió előtt adódott, Varga Dániel érkezett a hosszú oldalon Kovács Róbert lövése után, de kimaradt a lehetőség. A negyedik percben Szabolcsi Máté védett bravúrral egy közvetett szabadrúgást, majd Szabó Zsolt közeli próbálkozását hárította. Nem sokkal később Huszty Dániel bombáját is kitolta a hazai kapus, majd a Rubeola játékosa ziccerbe került, de Szabolcsi ezt a próbálkozást is megfogta. A másik oldalon Gyügyei Zoltán lőtt mellé Ladányi Dávid passza után, Maneca lehetőségénél pedig Varsányi Áron védett. Mindkét csapat bátran támadott, de az első tíz perc nem hozott gólt. A játékrész derekán a Nyíregyháza végezhetett el szabadrúgást, de Hadzsi Máté labdát szerzett, majd a kontra után Huszty passzolt a kapuba, ezzel vezetéshez juttatva a vendég gárdát. A kapott gól megfogta a szabolcsi alakulatot, több volt a hiba, de Maneca így is egyenlíthetett volna, ám a lövését hárított a Rubeola kapusa. A félidő végén Ladányi bombázott az oldalhálóba, így vendég fórral mehettek a felek szünetre.

A fordulás után még húsz másodperc sem telt el amikor Hadzsi megduplázta a Rubeola előnyét. Ettől kezdve viszont varázsütésre megváltozott a játék képe. Két perccel később Varga szép csellel ment el a bal oldalon, majd a léc alá lőtt – újabb két perccel később pedig már jött is az egyenlítés: egy beadás után Caique elsőre még a felső lécet találta el, majd a kipattanó után már a kapuba passzolt. Ezzel azonban még nem volt vége, beindult a Studió henger, a 26. percben Caique lapos lövése után már a vendéglátó vezetett, majd hat perccel később Kovács remek passzából Maneca is betalált. A Rubeola levitte a kapusát, Gyügyei pedig kihasználva ezt labdát szerzett, és az üres kapuba helyezett. A vendég csapat azonban nem adta fel, Hadzsi három perccel a meccs vége előtt szépített, majd Maneca kimaradt ziccere után Huszty lőtt újabb csömöri gólt. Nagyon izgalmasra sikeredtek az utolsó másodpercek, de végül nem esett több gól, így nyert a Nyíregyháza.

Futsal NB I.: alsóház, 3. forduló

A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Rubeola FC 5–4 (0–1)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Muhari (Deme, Mákos).

Nyíregyháza: Szabolcsi – Caique, Varga, Kovács, Maneca. Csere: Petró, Hegyes, Ladányi, Krajnyák, Urr, Lakatos, Gyügyei, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Rubeola: Varsányi – Somogyi, Huszty, Sámson, Hadzsi. Csere: Csikós, Szabó, Maruzsi, Nehéz, Rohrbeck, Oláh, Katona, Gál. Vezetőedző: Jenei Ottó.

Gól: Varga (22.), Caique (24., 26.), Maneca (32.), Gyügyei (35.), illetve Huszty (12., 39.), Hadzsi (21., 37.).

Az alsóház állása

1. Újpest 2 1 1 - 9-8 11

2. Nyíregyháza 3 1 1 1 8-8 9

3. ELTE-BEAC 3 2 1 - 9-4 8

4. Rubeola 3 1 1 1 10-10 6

5. Nyírbátor 3 1 - 2 6-10 6

6. MFA 2 - - 2 1-3 4