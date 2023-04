Az NB III Keleti csoportjának 35. fordulójában a Körösladány vendége volt a Kisvárda Master Good tartalékcsapata. Gerliczki Máté tanítványai magabiztosan hozták el a három pontot békési ellenfelük otthonából tizenkettőre nyújtva ezzel veretlenségi sorozatukat.

Körösladány-Kisvárda II. 0–3 (0–1)

Körösladány, v.: Kakuk (Dobos, Juhász). Körösladány: Selmeczi-Tóth – Papp Zs. (Talpalló Á., 64.), Wéber, Dócza (Palik, 72.), Bakk Á. – Ruzsa (Malkócs, 35.), Pusztai A. – Csicsely, Zelenyánszki, Czirok – Farkas J. (Burai, 64.). Edző: Ekker Attila. Kisvárda II: Esteban – Kozacsuk, Stefan, Králik P., Sikorszki – Szőr, Bíró R. – Himics (Osztrusko, 81.), Nagy M. K., Honcsar (Ponomarenko, 84.) – Heles (Simon M., 69.). Edző: Gerliczki Máté

Gól: Honcsar, Nagy M. K., Simon M.

Gerliczki Máté: – Ezúttal nem a jó játékunkkal nyertük meg a mérkőzést, mert az ellenfél nagyon erős volt. Most már nyugodtan levonhatjuk a konzekvenciát, hogy egy akadémiai fiúcsapatból egy felnőtt férficsapattá értek a srácok, ez az egyik legnagyobb fegyvertény. Feladta a leckét az akadémia többi gárdája, már másodjára, mivel újra nyert mindenki szombaton. Mi maradunk mindig vasárnapra, így van rajtunk nyomás, de hoztuk mi is a mérkőzésünket, ez is azt mutatja, hogy nagyon komoly munka folyik a kisvárdai akadémián. Az U17-es csapatnak külön gratulálok a bajnoki címéhez, mert országos bajnoknak lenni óriási dolog!

Percek, események

16. perc: Nagy Mihály Krisztián adott forintos passzt Honcsarnak, aki a jobb szélről befutva 7 méterről jobb lábbal kilőtte a hosszú sarkot, 0–1.

46. perc: Himics passzolt a bal szélen meglóduló Nagy Mihály Krisztiánhoz, aki egy hazai védőt kicselezve 8 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0–2.

76. perc: Esteban adott gólpasszt! Kapusunk hosszú kirúgása az ellenfél tizenhatosa előtt pattant, melyre Simon Mátyás csapott le, aki a hazai kapus rossz kijövetelét kihasználva 14 méterről jobb lábbal a jobb alsó sarokba gurított, 0–3.