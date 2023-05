Mint ismert, az NB II. utolsó fordulójában eldőlt, hogy a Kozármislenynek, a Szentlőrincnek és a Nyíregyházának kell osztályozót játszania a másodosztályban maradásért az NB III. három csoportjának bajnoka ellen. Kedd délelőtt a Magyar Labdarúgó Szövetségben le is zajlott az NB II-es osztályozók sorsolása, melynek értelmében a Kozármisleny-Iváncsa, a Veszprém-Nyíregyháza és a BVSC-Szentlőrinc párharcok győztesei kezdhetik meg a Merkantil Bank Ligában az őszi szezont.

Csalódást keltő idény

A 2022-2023-as bajnoki idényt, a csalódást jelentő tizennyolcadik helyen abszolválta a Spartacus, amely az NB III. nyugati csoportját megnyerő Practical VLS Veszprém ellen vívhatja ki a bennmaradást. Persze nem lesz könnyű dolga, hiszen az újdonsült harmadosztályú bajnokcsapat mentális fölényben várhatja a szériát, miután a Tatabánya elleni rangadón, drámai körülmények között, egy 96. percben szerzett góllal érdemelte ki a lehetőséget a feljutásra.

A veszprémi csapat érdekes utat fut be. Az egykoron Hollandiában is megforduló Pető Tamás öt évvel ezelőtt vette át a vezetőedzői posztot, és már akkor szavát adta, hogy addig nem hajlandó távozni a klubtól, amíg NB III.-as címet nem nyer. Sajtóinformációk szerint a trénert már az NB I.-ből is megkörnyékezték, ám az esetleges feljutás esetén biztos, hogy marad.

– Szívügyem lett a veszprémi labdarúgás, mindent megteszek annak érdekében, hogy az előttünk álló osztályozót is sikerrel vegyük. Reménykedtem benne, hogy elkerüljük a Nyíregyházát, a hosszú utazás ugyanis nem a legjobb ómen – nyilatkozta röviden vehir.hu oldalán Pető Tamás.

Idegenben kezd a Nyíregyháza

Az osztályozók első meccseit május 28-án 17.30-tól, a visszavágókat június 4-én 17 órától játsszák. A Nyíregyháza Spartacus idegenben kezd, a tervek szerint az odavágot Ajkán játsszák a felek.

A Szpari sajnos az utolsó két meccsét a Csákvár és a Szeged ellen is elvesztette, ez pedig nem túl jó előjel a párharc szempontjából. A Veszprém huszonnyolc siker és nyolc döntetlen mellett mindössze kétszer szenvedett az idényben vereséget, habár nehéz reálisan összehasonlítani a másod és a harmadosztályt. Egy biztos, mégpedig, hogy nem lesz könnyű dolga a Nyíregyházának, nagyot kell küzdeni, ha szeretné megtartani a másodvonalbeli helyét.