Sikeresen zárult a II. Akácvirág Futófesztivál, amelyet Napkoron, csodás időben, a mesés akácos erdőben rendeztek meg. Serbán András főszerveztől megtudtuk, az elmúlt hétvégén több százan teljesítették a kijelölt távokat és idén is több országból érkeztek futók az Észak-Kelet Magyarország egyik legjobb terepfutó eseményére. A leghosszabb 21km-es etapon Bogár János bizonyult a leggyorsabbnak 1:38:44-es időeredménnyel. Idén is népszerű volt a családi örömfutás és az iskolások futása is. A kategóriák legjobbjai idén is kupákkal térhettek haza.

Fotó: Karakó Kristóf