Kisvárdai születésű az első nyári szerzeménye az élvonalbeli Kisvárda Master Good labdarúgó csapatának, aki az NB II.-es Kazincbarcikától érkezett. A védelemben bevethető Lippai Tibor szerdán írta alá a szerződését.

Lippai Tibor hazatér

– Kisvárdai színekben csak gyerekként futballoztam, aztán Tuzsérra kerültem, onnan pedig a Vasashoz – mutatta be magát Lippai Tibor, aki immár a Kisvárda Master Good játékosának tekinthető. – Megfordultam a DVSC-ben, majd a a felnőttfutballban a megyei bajnokságokban mutatkozhattam be a Hajdúböszörmény és Balkány színeiben. Tiszaújvárosban és Füzesgyarmaton már az NB III.-ban játszottam, mígnem az előző idényt a másodosztályban töltöttem Kazincbarcikán. A bajnoki hajrában, az MTK elleni meccsünk előtt tudtam meg, hogy figyel a Kisvárda, aztán a szezon befejezése után gyorsultak fel az események. Egészen meseszerű, hogy ennyire gyorsan alakult minden, hogy a szülővárosomban mutatkozhatok majd be az élvonalban, mert természetesen ez az álmom. Belső védőként érzem magam a legotthonosabban, akár négy-, vagy háromvédős szerkezetben játszik a csapat.

Az előző bajnokságban 28 NB II.-es mérkőzésen lehetőséghez jutó (26-szor a kezdőcsapat tagjaként), azokból 24-et végigjátszó, 2336 percet a pályán töltő, három gólt is szerző Lippai Tibor június 19-én, a nyári felkészülés első napján már csatlakozik is a rétközi egylethez, amely mint ismert, egy háromhetes alapozás után július 10.és 20. között egy ausztriai edzőtáborral folytatja a felkészülését.