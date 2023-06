Erős Gábor 2014-ben még az NB III.-as Kisvárda Master Good együtteséhez érkezett játékosként, kilenc évvel később úgy távozik, hogy futballistaként részese volt az NB II.-be jutásnak, edzői stábtagként az élvonalba kerülésnek, és az ott töltött eddigi öt esztendőnek. A trénernek március végén szűnt meg a megbízatása az NB I.-es csapat mellett, utána az akadémián dolgozott, mígnem a napokban megállapodott az NB II.-es Budafoki MTE-vel, amelynek vezetőedzője lesz.

A várdai egyesület egyik ikonikus alakjától csütörtökön köszöntek el a klub munkatársai.

– Gabi játékosként bebarangolta az egész országot és fél Európát, és emlékszem, kilenc évvel ezelőtt szinte a Görögországba induló repülőről szedtem le, hogy ha még akar valamit labdarúgóként, akkor nálunk a helye – idézi a klub honlapja Révész Attila sportigazgatót. – Sok mindent megéltünk együtt, és ha olykor azt is éreztem, hogy többet jelent számára egy-egy gól és gólpassz, mint a csapat érdeke, azért el kell ismernem, az egyik legjobb futballista, aki Kisvárdán megfordult, ha nem éppen a legjobb. Abból a csapatból elsőként fordult az edzői hivatás felé, végigjárta a ranglétrát, és eljutott a csúcsra, mert ha papíron nem is, de mindannyian tudjuk, hogy gyakorlatilag ő irányította azt a csapatot, amelyik kilépett a nemzetközi porondra. Eljött az ideje, hogy a saját útját járja, de Gabit mindig is szívesen látjuk Kisvárdán, vendégként mindenképpen, de egyszer talán majd újra kollégaként.

– Eljött ez a nap, amit vártam is, meg nem is – vette át a szót Erős Gábor. – Bár tényleg sokfelé megfordultam, de nyugodtan mondhatom, pályafutásom legmeghatározóbb része ez a kilenc év volt. Rengeteget tanultam, boldog vagyok, hogy befogadott a kisvárdai futballcsalád, el sem tudom mondani, mennyi barátra tettem szert. Azt éreztem, hogy váltanom kell, és a magam útját járni tovább. Százszázalékosan az új feladatomra koncentrálok, de Kisvárdának mindig helye lesz a szívemben, és jólesik azzal szembesülni, hogy úgy köszöntek el tőlem, hogy bármikor visszatérhetek. Akár a vonatról is leszállva. Vagy épp a repülőről…

Erős Gábor kisvárdai pályafutása

Játékosként

2014-2015: NB III Keleti csoport, 1. hely, 25 meccs/19 gól

2015-2016: NB II, 4. hely, 28/19

2016-2017: NB II, 3. hely, 18/3

Összesen: 71/41

Edzőként

2017-2018: NB II, 2. hely (feljutás), asszisztensedző (mellette utánpótlásedző)

2018-2019: NB I, 9. hely, asszisztensedző (mellette utánpótlásedző)

2019-2020: NB I, 8. hely, asszisztensedző (mellette utánpótlásedző)

2020-2021: NB I, 5. hely, asszisztensedző

2021-2022: NB I, 2. hely, 12 meccsen asszisztensedző, 5 meccsen át megbízott vezetőedző, 16 meccsen vezetőedzői jogkörrel ellátott asszisztensedző

2022-2023: Európa-konferencialiga, 4 meccsen vezetőedzői jogkörrel ellátott asszisztensedző; NB I, 6. hely, 24 meccsen vezetőedzői jogkörrel ellátott asszisztensedző (március 27-ig)