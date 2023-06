A Kisvárda Master Good első kerete után a tartalékcsapat is megkezdte a munkát. A klub második számú gárdájának öt hete van felkészülni az újjáalakult NB III.-as bajnokság szezonrajtjára. Mint ismert, a harmadosztályú gárdákat négy, egyenként 16 csapatos csoportba osztották. A várdai a Sényő-Carnifex FC-vel együtt az északkeleti régióban szerepelnek majd.

A Kisvárda II.-nél továbbra is Gerliczki Máté felel a szakmai munkáért.

– A felkészülés első két, ráhangoló hetét a július nyolcadikai, Cigánd elleni edzőmeccsel zárjuk, majd tizedikén tíznapos ausztriai edzőtáborba utazunk – idézi a klub honlapja Gerliczki Máté vezetőedzőt. – Kint három edzőmeccs, illetve több edzés vár ránk, ezek már nagyrészt taktikai jellegűek lesznek. A hazatérés után a Tiszaújváros ellen tartjuk a főpróbát, aztán a bajnokság éppúgy július utolsó hétvégéjén kezdődik a számunkra, mint az NB I.-ben.

Tartalékcsapatról lévén szó, a játékoskeretnek mindig igazodnia kell az aktuális szabályokhoz.

– A következő bajnokságban a 2003-as és fiatalabb korosztályok lesznek a kedvezményezettek – folytatta a mester. – Legalább egy 2005-ös vagy fiatalabb játékosnak is pályán kell lennie, a tartalékcsapatok esetében pedig csak négy, 2003-asnál idősebb futballista lehet a pályán. A tavaly szerepeltetett rutinos mag tagjai közül Nagy Mihály Krisztián szerződése lejárt, ő máshol folytatja pályafutását, Rubus Tamás viszont marad a kötelékünkben, hozzá csatlakozott a legutóbb Cigándon futballozó Kristófi Sándor. Ő több csapatnál is volt már a játékosom, tudom, mire számíthatok tőle, mellette a fiatalok is kibontakozhatnak. A cél ugyanis a jó szereplés mellett továbbra is az, hogy többen felkerüljenek a nagy csapathoz, lám, a tavaszi keretünkből Szőr Levente, Raul Stefan és Heles Jaroszlav már az NB I.-es kerethez tartozik.

Új játékosként csatlakozott a csapathoz Pongó Dominik, aki évekig spanyol csapatokban nevelkedett, Újpestről pedig Szűcs Áron vesz részt próbajátékon.