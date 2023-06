– Sosem lehet végig pihenni egy ilyen szünetet – mondta el a csapatot március vége óta irányító szakember. – Az elején persze próbáltam én is kikapcsolódni, de aztán hamar elkezdtük megtervezni az előszezont és az edzőtábort, figyeltük a játékosokat, gondolkodtunk, hogyan alakuljon a keret. Szóval, nem mondhatom, hogy teljes pihenés volt a vakáció, de én egyébként is a kemény munkában hiszek. Hat hetünk van felkészülni az idényre. Az első két hétben másabb jellegű munkát végzünk, mint később, azt követően egy újabb kéthetes periódusban változtatunk a munkán, például edzőtáborba is utazunk, az utolsó két hét pedig megint másabb ciklus lesz. Az utolsó előtti hét még klasszikus felkészülési időszak, az utolsóban viszont már a meccsritmusnak megfelelően dolgozunk az első bajnokinkra hangolódva.

Az együttes az első naptól kezdve azonnal belecsaphatott a lecsóba, a játékosok ugyanis jó állapotban tértek vissza a csapathoz.

– Elvégeztük az ilyenkor szokásos fizikai teszteket, ebből láthattunk, hol tartunk a munka elején, hogyan dolgozhatunk a folytatásban. Pozitívak az eredmények, ami azt mutatja, hogy a játékosok profik, betartották azt a programot, amit terveztünk nekik a szünetre – árulta el a tréner.

Milos Kruscsics

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A csapattal készülnek már az új igazolások is, vagyis Lippai Tibor, Kovács Marcell, Branimir Cipetic és Czékus Ádám. A mester elárulta, az említett négy futballista mellé további új játékosok is érkezhetnek.

– Elégedett vagyok az eddigi játékosmozgással, de nem fejeztük még be a keret alakítását – szögezte le Kruscsics. – Hiányposztokra igazoltunk játékosokat. Nem volt például jobb hátvédünk, ide érkezett Cipetic. Békéscsabáról tehetséges játékost igazoltunk Czékus személyében, ő Kovács kapussal együtt a fiatalszabály miatt is nagyon fontos. További igazolásunk Lippai, akinek még hozzá kell szoknia a legmagasabb szinthez, de idővel ő is nagyon értékes tagja lehet a csapatunknak. Egy magyar játékossal és a klubjával közel állunk a megállapodáshoz. Révész Attila sportigazgatóval folyamatosan dolgozunk azon, hogy megtaláljuk még azt az egy-két játékost, akire szükségünk van, ám nem akarunk elsietni semmit, biztosak akarunk lenni benne, hogy olyan futballistát szerződtetünk, aki valóban segítség nekünk.

A Kisvárda az első felkészülési mérkőzését július 1-jén játssza a szlovák élvonalba frissen visszajutott FC Kosice otthonában, majd további mérkőzések és július közepén tíz napos ausztriai edzőtábor vár a csapatra.