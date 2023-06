Hétfőn befejeződtek a csoportmérkőzések a Decathlon Konyha Möbel Városi Kispályás bajnokságban, így eldőlt, hogy a 10 csoportgyőztes mellett kik azok a második helyezettek, akik még részt vehetnek a Szuper Kupa döntőn. 2012. óta minden évben tartanak egy külön mini tornát a legjobbaknak, hogy kiderüljön, ki az abszolút bajnok. Idén 1200 mérkőzést játszottak a csapatok az alapszakasz során, és nagy csatákat vívtak minden csoportban. Az látszott, hogy akik részt vettek a téli terembajnokságban, azok tavasszal szabadtéren is jól szerepeltek.

– A korábbi évek tapasztalata is azt mutatta, hogy azok a csapatok, akik télen teremben is rendszeresen futballoztak, a szabadtéren remekül szerepeltek a bajnokságban. Sok izgalmas meccs volt, viszont a korábbi évekkel ellentétben egy csoport kivételével a bajnoki címek sorsa már hetekkel ezelőtt eldőlt – mondta Dajka László főszervező.

A lebonyolítást nehezítette, hogy a Városi Stadion építése miatt több kispályát nem lehetett használni, illetve a csapadékos időjárás sem kedvezett tavasszal. A Szuper Kupa döntőjét szerdán este rendezték a Városi Stadionban.

– Fantasztikus mezőny jött össze, többszörös kupagyőztesek kerültek a legjobbak közé, itt volt a Pikoló Söröző, a címvédő Rajal Birs és többek között a Vectigália is. Óriási érdeklődés övezte a szuperdöntőt, tömött sorokban állták körül a pályákat a nézők – kezdte érdeklődésünkre Dajka László.

Idén is lesz strandfoci fesztivál

– A végső döntőbe végül a Rajal Birs és az öregfiúk csoportját megnyerő John Bull Pub került. Végletekig kiélezett csatát vívtak egymással, a rendes játékidei döntetlen után, végül büntetőkkel védte meg címét a Rajal Birs – zárta a főszervező.

Sok pihenő nincs, mivel július 20-22-én 11. alkalommal rendezik meg a Strandfoci Fesztivált Sóstón. Itt külön rendeznek mérkőzéseket női csapatoknak is. Négy megyéből érkeznek gárdák, és két női együttes jelentkezésére még van lehetőség. A kispályás szezon következő idénye augusztusban kezdődik, és már lehet nevezni.