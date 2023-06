Az előző szezonhoz hasonlóan idén is a bennmaradás álmával vágott neki az idénynek a Nyírmeggyes, ami papíron végül nem sikerült, mindezek ellenére most úgy tűnik, hogy a 2023-2024-es kiírásban is a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban szerepelhet a gárda.

Három pontot szereztek

– A célkitűzés a biztos bennmaradás volt, de sajnos az őszi szezon az nem úgy sikerült, mint ahogyan azt előzetesen elterveztük, hiszen mindössze három pontot szereztünk – kezdte értékelését megkeresésünkre Kovács László vezetőedző. – Az idény első felében nem jöttek az eredmények, a tavasz viszont összességében remekül sikerült, de végül ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy valamelyik biztos bennmaradást érő pozícióban végezzünk, mindezek ellenére reménykedünk abban, hogy a következő bajnoki évadot is az első osztályban kezdhetjük meg.

A Nagyhalász visszalépése miatt győzelem nélkül zárta a csapat az őszt, viszont tavaszra megtáltosodott és jónéhány a bajnoki címért küzdő gárda orra alá is sikerült borsot törnie – végül hat siker került be a neve mellé.

– Kulcsfontosságú mérkőzés volt tavasszal a Mátészalka és a Nyíregyháza II. elleni győzelem, ezt a két sikert azt gondolom, hogy a bravúr kategóriába lehet sorolni. Ezek a pontok nagyon kellettek ahhoz, hogy lendületet adjanak a csapatnak és elhiggyék azt a srácok, hogy igenis van helyük ebben a bajnokságban. Összegezvén, azt gondolom, hogy tavaszra érett be az edzésmunka, akkora alakult ki az öltözőn belül is a megfelelő összhang. Nem titok, hogy a következő idényben is a vármegyei I. osztályra készülünk, bár biztosat még most nem tudok mondani.