Nagy nap volt ez a Kisvárda Master Good életében, hiszen az ausztriai edzőtábor első felkészülési mérkőzésén egy világhírű sztárklub ellen léphetett pályára. A Galatasaray több sztárját, így a belga Dries Mertenst, a norvég Fredik Midstjöt és a francia Leo Dubois-t is bevetette, a második félidőben pedig jött az olasz Nicolo Zaniolo is. A nagy nevek ellenére nem kezdett rosszul a rétközi gárda, ám egy baloldali kiugratás után Baris Alper Yilmaz szerzett korai gólt.

Magabiztos török siker

Ezt követően fölénybe kerültek a törökök, de a szünetig nem szereztek újabb gólt, köszönhetően Danijel Petkovics remek védéseinek. A montenegrói kapus a második félidőben is tartotta jó formáját, a játék képe nem sokat változott, de Mario Ilievszki, Enes Alic és Jaroslav Navrátil révén is volt egy-egy ígéretes magyar helyzet. Gólt azonban megint a Galata szerzett, a jobbhátvéd Sacha Boey balosa sült el – számolt be az összecsapásról a Kisvárda honlapja.

Minden téren mások a lehetőségei a Galatának, ehhez elég volt összehasonlítani a stábtagok és a személyzetek létszámát, mindezek ellenére tisztes helyt állt a Szabolcs vármegyei alakulat, ráadásul megélte azt is, hogy egy ilyen szintű csapattal játszhatott.

– A török bajnokkal játszottunk, amely hamarosan selejtezőt vív a Bajnokok Ligájában és nem akármilyen futballistákkal rendelkezik – kezdte értékelését a Kisvárda trénere, Milos Kruscsics. – Nagyon hasznos mérkőzés volt számunkra, szervezettnek és komplettnek bizonyultunk. Az első félidőben a gólon kívül számottevő helyzetet nem is tudott kialakítani az ellenfelünk. Az összkép pozitív, főleg azért, mert a csapat jól nézett ki a pályán a jóval erősebb ellenféllel szemben. Mindenki a maximumot próbálta nyújtani, remek visszajelzéseket kaptunk. Az előző két meccsen szinte mindenki egyforma játékidőt töltött a pályán, ezúttal az egyik csoport több lehetőséget kapott, de ez nem jelenti azt, hogy máris kialakult volna két különböző erősségűnek vélt tizenegy. Olyannyira, hogy mindenki megkapja még a lehetőséget a folytatásban is, hogy megváltsa a jegyet a kezdő tizenegybe. Ismét jó volt a kapusteljesítményünk is, ami a hátsó stabilitás miatt is fontos, illetve önbizalmat ad a védőinknek.

Elérte célját az összecsapás

– A Bajnokok Ligája selejtezőjére készülünk, az erre való ráhangolódásba pedig tökéletesen beleillett a Kisvárda elleni mérkőzés – idézte Okan Buruk vezetőedzőt a Galatasaray weblapja. – Méltányoltuk, hogy a magyarok két nappal korábban kiutaztak Ausztriába a kedvünkért. Összességében remek mérkőzést játszottunk, az ellenfelünk stabilan védekezett, de így is sikerült gólokat szereznünk, a találkozó pedig elérte a célját.

A folytatásban, csütörtökön az ugyancsak Bajnokok Ligája-résztvevő szerb Topolya ellen lép pályára a Kisvárda.

Labdarúgás: felkészülési mérkőzés

Galatasaray–Kisvárda Master Good 2–0 (1–0)

Graz, Merkur Aréna, 1500 néző.

Galatasaray: Sen – Boey, Ayhan (Morutan), Bayram (Karatas), Dubois (Nelsson), Midstjö (Akman), Kutlu (Aktürkoglu), Kilinc, Mertens (Dogan), Akgün (Zaniolo), B. A. Yilmaz. Vezetőedző: Okan Buruk.

Kisvárda: Petkovics – Kovacic, Jovicic (Szőr), Széles, Cipetic (Navrátil), Lucas (Balogh), Ötvös (Körmendi), Vida (Alic), Czékus (Szpaszics), Mesanovic (Ilievszki), Camaj (Makowski). Vezetőedző: Milos Kruscsics.

Gól: B. A. Yilmaz (7.), Boey (67.).