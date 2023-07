Épül, szépül a nyíregyházi stadion. A tetőszerkezet elérte a 100%-os készültséget, kezdődik a lefedése. A lelátó székek már helyszínen, elhelyezésük folyamatban. Az épületen belül folyamatosak a szakipari munkák.

A Nyíregyházi Városi Stadion építése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósul meg Magyarország Kormánya támogatásával. Tavalyelőtt augusztusban kezdődött a bontás. Az új létesítmény megfelel majd a modern kor követelményeinek. A stadion 8150 férőhelyes lesz, és nem csak futball meccsek megrendezésére lesz alkalmas, hanem kulturális eseményeket is tarthatnak benne. A stadion mellett futókört is kialakítanak, mely 670 méter hosszú lesz, kivilágítják, így este is lehet használni. De számos kiegészítő épület is megvalósításra kerül.