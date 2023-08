Sárkányhajó, futás, kerékpározás és foci – minden a mozgásról és az élményekről szól majd augusztus 26-án Vásárosnamény-Gergelyiugornyán, a Tisza-parton. Az önkormányzat Aktív Családi Napot szervez, melynek keretében minden érdeklődő megtalálhatja a neki legideálisabb mozgásformát. Az egészség mellett a kellemes kikapcsolódásra is nagy gondot fordítanak a szervezők, fellép a Gombóc Együttes, lesz habparty és Csányi-Molnár Máté bűvészműsorát is megtekinthetik a résztvevők. A látványos mozgásformákat is megismerhetik a kilátogatók, ugyanis a Nyír1 Flow street workout bemutatója sem maradhat el, késő délután pedig 4 for Dance kápráztatja el a közönséget.