Mint arról beszámoltunk, hétvégén százharminc csapattal elrajtolt a Magyar Kupa aktuális idénye. A szokásoknak megfelelően minden párharc egy mérkőzésen dőlt. Vármegyénkből a Tarpa, a Csengersima, a Gyulaháza, az Újfehértó, a Nagyecsed és a Biri Kvalifikálta magát a főtáblára. Mellettük az NB III.-as Sényő-Carnifex FC is megkezdte szereplését, a Kisvárda Master Good és a Szpari később kapcsolódik be a sorozatba. Csapataink felemás sikerrel abszolválták a fordulót, a négy kieső mellett hárman várhatják a következő forduló sorsolását.

Szombaton a vármegyei másodosztályú Csengersima hazai pályán az NB III.-as Cigánd ellen kapitulált (0-6), a szintén vármegyei másodosztályban vitézkedő Biri Újfehértón kapott ki a borsodi vármegye egyes Gesztelytől, vasárnap a Gyulaháza hetet kapott hazai pályán a sportág harmadik vonalában szereplő Egertől, az Újfehértó pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kupagyőztes Hidasnémetivel szemben maradt alul. Gól nélküli első félidő után a vendégek szerezték meg a vezetést, amelyet Nagy Dávid egalizált a rendes játékidő vége előtt nem sokkal, a hosszabbításban aztán a Hidasnémeti megszerezte a győztes találatot, amely a továbbjutást jelentette nekik.

A Fiumei Viktor, Imrő László edzette sényőiek a Nógrád vármegyei első osztályban szereplő Berkenye vendégeként vívták ki a továbbjutásukat. Ugyan a hazaiak már a harmadik percben megszerezték meg a vezetést, Kovács Ádám vezérletével aztán hengerelt a Sényő (2-11).

– Bíztuk a továbbjutásba, ekkora különbségre azonban nem számítottunk. Eléggé sokat kivett a csapatból a szerda, szombat ritmus és két hosszú utazás, ez meg is látszott az elején. A hazaiak korán betaláltak, aztán rendeztük sorainkat és egy nagyon kulturáltan és szimpatikusan focizó csapat ellen érvényesítettük az osztálykülönbséget – tekintett vissza Fiumei Viktor.

Szintén továbbjutott a Tarpa, amely pályán semmi kétséget nem hagyott afelöl, hogy jobb, mint a vendég Balmazújváros (4-0).

– Amit elterveztünk az sikerült, hiszen továbbjutottunk. A játék még nem volt olyan, amilyet szeretnénk a szezonba de a nagy meleg és a szezon első tétmérkőzése volt, biztos vagyok benne, hogy ez még javulni fog ettől függetlenül gratulálok a fiúknak – értékelt Bubis Iván edző.

Szintén gond nélkül jutott tovább a második fordulóba a Nagyecsed, amely nem adott esélyt a hajdúságiaknak (4-1).

– Szerintem nagyon jól beleálltak a fiúk a mérkőzésbe annak tudatában, hogy három játékosunk is hiányzott, de szerencsére az első félidőben lerendeztük a meccset. Így a jobbára fiatal játékosokból álló Szoboszló már nem hitte el, hogy lehet keresnivalójuk ezen a találkozón. Vannak hiányosságaink amit nagyon gyorsan orvosolni kell mert nyakunkon a szatmári derbi és ez oda kevés lesz! Várjuk a sorsolást, aztán meglátjuk tudunk-e még menni egy kört – fogalmazott Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 1. forduló

Még nem közölt eredmények

Gyulaháza (vármegye II.)–Eger (NB III.) 0–7 (0–2)

Gyulaháza, v.: Vinter (Balla, Jakab). Gyulaháza: Kasza – Kozma M. (Roskó, 70.), Bunkóczki, Tóth G. (Tóth T., 76.), Dolhai, Tóth D. (Veress, 70.), Galambos, Csépke, Simon (Veisz, a szünetben), Kozma J., Kozma Zs. (Deák, a szünetben) Játékos-edzők: Deák Béla, Tóth Gábor. Gól: Jónyer (3.), Gíber (16., 79.), Daru (61.), Bozó (63., 65., 70.). Kiállítva: Kozma J. (81.).

Újfehértó (vármegye I.)–Hidasnémeti (vármegye I.) 1–2 (0–0, 1–1, 1–2), hosszabbítás után

Újfehértó, v.: Borók (Pálinkás, Szénási). Újfehértó: Nagy M. – Benke (Szilágyi, 76.), Csáki, Barnucz, Varga (Urr, 58.), Simonka, Barta (Miterkó, 82.), Angyal, Pallai, Daróczi (Nagy R., 116.), Nagy D. Edző: Piskóti Zsolt. Gól: Nagy D. (88.), illetve Tóth (59.), Bakos (105.).