Hétfőn megtartották a labdarúgó Magyar Kupa harmadik körének sorsolását. A vármegyei I. osztályban szereplő Nagyecsed alaposan belehúzott, ugyanis a magyar bajnok Ferencváros érkezik hozzájuk. Érdekesség, hogy a két csapat 2015-ben is összecsapott egymással. Nem bánják és akkor sem bánták ezt az ecsediek, hiszen különleges élmény egy klub, a szakmai stáb és a játékosok életében, ha az ország legjobb csapata ellen mutathatják meg magukat, miként a szurkolóknak is unikum, ha a legnagyobb klasszisokat láthatják játszani.

– Nem túlzok, életem vágya vált valóra ezzel a mérkőzéssel. Annak idején nagy fradista voltam, bár az érzés idővel kicsit megkopott, azért óriási várakozás van bennem és nyilván hasonlóan éreznek a fiúk is. A hatvanas évek végén a Népstadionban hetvenezer néző előtt láthattam az FTC-t, nekem falusi parasztgyereknek ez meghatározó élmény volt – nyilatkozta akkor lapunknak a Rákóczi SE Nagyecsed edzője, Opre Mihály.

Bizony nem akármilyen Fradi érkezett 2015. október 14-én, szerdán a szatmári településre. Thomas Doll együttese a Magyar Kupa címvédője volt, miután a döntőben Gera Zoltán góljával legyőzték az Újpestet. Aktuális formájukat sem érhette kritika, 11 forduló elteltével tíz győzelem mellett egy döntetlen szerepelt a nevük mellett, amellyel 13 ponttal előzték meg az őket üldöző Haladást, egyszóval magabiztosan haladtak a címvédés felé.

Na de az ecsediek sem panaszkodhattak formájukra, a 2014/15-ös szezonban mind a harminc mérkőzésüket megnyerve, hibátlan teljesítménnyel nyerték meg a megyei II. osztály Kelet-Magyarország csoportját. A megyei élvonalban pedig újoncként, nyolc fordulót követően a harmadik helyen álltak. A kupában pedig a REAC, majd a Ásotthalom legyőzésével jutottak a 3. fordulóban, amely akkori lebonyolítás szerint a legjobb harminckettőt jelentette. Szóval a maga szintjén mindkét gárda a csúcsformáját futotta. Opre Mihály ennek megfelelően mértéktartóan nyilatkozott a találkozó esélyeiről.

– Természetesen tisztában vagyunk az esélyekkel, ettől függetlenül mindegy, hogy a Ferencváros miyen összetételben áll fel, tisztes eredményt szeretnénk elérni. Jó lenne gólt szerezni, és persze minél kevesebbet kapni. Nyilván úgy megyünk a pályára, mint egy „rendes” bajnoki meccsen, igyekszünk a lehető legjobb teljesítményre törekedni.

Ami az összeállításokat illeti, a Ferencváros legjobbjait otthon hagyta, Gera Zoltán, Leandro de Almeida, Böde Dániel és Hajnal Tamás nélkül érkeztek, de soraikban Jova Leventével, Varga Rolanddal, Busai Atttilával és a szárnyait bontogató Nagy Dominikkal így is ők voltak a találkozó favoritjai. A hazaiak kezdőjében kapott helyett Nyíregyházi Gábor, Ladányi Dávid, Somlyai Gábor, valamint csereként lépett pályára Zámbó Krisztián, Vasile Marinas, akik ma is a Nagyecsed játékosai.

Valódi futballünnep volt 2015. október 14-én, lapunk akkori beszámolója szerint félórával a kezdés előtt a szomszédos Nyírcsaholyig ért a kocsikaraván, hatalmas volt az érdeklődést, a találkozót háromezren látták. Bizony alig telt el egy perc, Nagy Dominik találatával máris vezetett a Fradi és a szünetig meg sem álltak hétig, végül 10-0-ra nyertek, Busai Attila négyszer volt eredményes. A rengeteg kapott gól megviselte a hazaiak hálóőrét, Makó Róbertet.

– Nem aludtam egész éjjel, megviselt a mérkőzés. Valamikor serdülőkoromban kaptam ennyi gólt, de nem ez bánt igazán. Sokkal inkább az, hogy a mi csapatunk ettől jóval többet tud! Tiszta sor, a Fradi ma a legjobb Magyarországon, nem engedett bennünket játszani, de akkor is, valamit mutatnunk kellett volna. Mondjuk legalább egy gólt lőni … Ettől függetlenül hatalmas élmény volt ilyen közönség, háromezer néző előtt pályára lépni. Sosem gondoltam volna, hogy vén fejjel megérem még ezt – fogalmazott lapunknak az akkor harmincnyolc éves kapus.

Abban a szezonban a fővárosi zöld-fehérek 21 pontos előnnyel nyerték meg a bajnokságot a Videoton előtt, a gólkirályi címet Böde Dániel zsebelte be, a Magyar Kupában pedig megvédték a címüket. A Nagyecsed a bajnokságban vigasztalódott, újoncként az Ibrány mögött a második helyen végeztek.