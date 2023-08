Kocsmáros András éppen húsz éve tette le az alapfokú strandkézilabda játékvezetői vizsgát, a szép jubileumról pedig nem feledkezett meg a Magyar Kézilabda Szövetség Strandkézilabda Albizottsága sem, melynek képviselői a közelmúltban, Salgótarjánban megrendezett nemzetközi tornán (EBT-forduló) egy emlékplakettel lepték meg a geszterédi származású sporttársat.

–Akkor vizsgáztunk le a „strandon” Nagy Lacival, aki a teremben is a párom volt, amikor még ez a sportág, ez a szakág csak gyerekcipőben járt Magyarországon, és Firnicz Józsiék azon dolgoztak, hogy hazánkban is minél népszerűbb legyen. Utánunk vizsgáztak le Bócz Laciék, a Horváth-Marton páros, szóval, ott voltunk az elsők között – emlékezett vissza a jubiláns, aki, mint említettük, 2003-tól vezet strandkézilabda mérkőzéseket, jó ideje pedig már versenybíróként is közreműködik a különféle versenyeken.

Kocsmáros András Salgótarjánban vehette át az albizottság emlékplakettjét

Saját statisztikája szerint játékvezetőként közel 800, versenybíróként pedig 400 strandkézilabda-mérkőzésen működött közre az elmúlt két évtizedben. Ezek között voltak országos döntők, Magyar Kupa döntők, nemzetközi (EBT) selejtezők és diákolimpiai döntők is. Kocsmáros András ezek mellett arra is büszke, hogy ő az egyik ötletgazdája a vármegyei rendezésű HUN-BEACH tornának is.

– Több kollégával is fújtam a sípot az országos rendezvényeken, köztük a már említett Nagy Lacival, Türk-Surman Renivel vagy Medve Robival, de a ma aktívak közül Tarnavölgyi Gergő például velem vezette élete első strandkézilabda-mérkőzését Ózdon – mesélte Kocsmáros András, aki hozzátette, országos versenyeken már nem vesz sípot a szájába, ott már csak, mint versenybíró dolgozik tovább a szakágért.