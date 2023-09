Közel sem úgy alakult a bajnoki nyitány a férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoportjában a Hübner Nyíregyháza BS csapata számára, mint ahogyan arra előzetesen számítani lehetett. Mint ismert, a szabolcsi egylet a Budafok vendégeként szenvedett 75–65-ös vereséget, ami már csak azért is volt nagyon fájó, mivel a folytatás sem ígérkezik egyszerűbbnek, ugyanis a javítás lehetősége egy újabb idegenbeli mérkőzésen jöhet össze. Ráadásul a soron következő ellenfél, a Jászberény pozitív előjelekkel várja az összecsapást, miután hazai pályán 104–86-os győzelemmel rajtolt a TF-Budapest ellen.

A berényiek keretében csupán négyen idősebbek huszonhárom évnél, közülük hárman igen meghatározó teljesítményt nyújtottak a nyitányon. Kucsora Csaba nyolc hárompontost értékesítve 31 pontig jutott, Meleg Károly 29 pontot és 8 lepattanót szerzett, az amerikai Santiago Jordan Ismael pedig 9 pont mellett 9 lepattanót és 10 gólpasszt tett a közösbe.

Orvosolni kell a hibákat

– Az első meccsen elkövetett hibákat javítanunk kell – mondta el a Nyíregyháza vezetőedzője, Horváth Ákos. – Teljesen más karakterű csapatra kell készülnünk, mint múlt héten. A Jászberény a nyitó fordulóban lendületes, fiatalos kosárlabdát játszott. Nincs olyan nagy testű játékosa, mint amilyen a Budafokban volt három is, de ez nem jelenti azt, hogy a Meleg, Rátvay kettős ne lenne kemény duó, ám egészen máshogyan erősek ők. Puskás Artúr úgy válogatta össze a csapatot, hogy ügyes fiatalok alkossák, olyanok, akiket ismer már kiskoruk óta, tudja, hogy éhesek a sikerre és tűzbe mennek érte. Ez már alapból jó kémiát eredményez, ami az erősségük. A fiatalságuk valahol gyengeségük is lehet, mert egy szigorú védekezéssel megtörhetőek lehetnek. Meghatározó, ponterős játékosuk Kucsora Csaba, aki nem a nagyon fiatalok közé tartozik. Rá és az egész csapatra jellemző volt az első meccsen, hogy ha kicsi helyük volt, azonnal tüzeltek bárhonnan. Aki nem ismeri a légiósukat, első ránézésre talán azt mondaná rá, hogy nem profi kosárlabdázó, de nagyon hamar meghazudtolja, mert sebességben és technikailag is magas szinten van, az elmúlt szezonokban is mindenhol jól szerepelt. Fel van adva a lecke. A Jászberény hozott egy szép győzelmet, mi pedig nagyon nem onnan akarunk kiindulni, ahol befejeztük a budafoki mecset. Beletesszük az energiát és győzelemre törekszünk – szögezte le a tréner.

A játékosok közül Geiger Bálint vezette fel az összecsapást.

– A Budafok ellen sajnos kikaptunk, így érthető okokból szeretnénk javítani – nyilatkozta a csapat honlapján a hátvéd. – Győzni megyünk Jászberénybe. A héten jó hangulatban, kemény edzésekkel készültünk. Fontos lesz, hogy kellő agresszivitással és határozott védekezéssel álljunk bele a mérkőzésbe.

A találkozót szombaton 17 órakor rendezik Jászberényben.