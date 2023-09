Nem jutott sok pihenő a Kisvárda Master Good SE kézilabdásainak, miután szombaton kiélezett végjátékban legyőzték a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatát. Karnik Szabináékra szerdán újabb mérkőzés vár, nem is akármilyen, hiszen a világsztároktól hemzsegő Győri Audi ETO KC érkezik Kisvárdára.

– Egy győztes mérkőzés után mindig gyorsabban megy a regeneráció, egyébként is jó a hangulat az öltözőben, hiszen egy eredményes szeptembert tudhatunk magunk mögött. A hétközi mérkőzéssel felborul az eddig megszokott ritmusunk, ezt a kevés idő a saját játékunk gyakorlására, csiszolására használtuk fel – vezette fel a találkozót Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.

– Természetesen tisztában vagyunk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, azonban nagyon fontos, hogy komolyan beleálljuk a mérkőzésbe, mert amit ellenük meg tudunk csinálni, azok a későbbiekben a bajnokságban más csapatok ellen is menni fog. Minden apró sikernek, egy védésnek, egy jó védekezésnek, egy gördülékeny támadásnak örülni kell, meg kell becsülni, mert ezekből lehet építkezni – mondta a Kisvárda vezetőedzője. – A támadójátékunkban sokkal pontosabban kell játszanunk, mert minden apró hibát könyörtelenül ki fognak használni. Ez azonban nem szabad, hogy görcsössé tegye a csapatot, ki kell élvezni minden pillanatot, hiszen a világ legjobbjai ellen lépünk pályára – tette még hozzá.

Józsa Krisztián szerint felszabadultan kell játszaniuk, mert nincs rajtuk nyomás, nem vár tőlük senki sem győzelmet. Azt is elárulta, hogy mindenki megmutathatja magát, azok is lehetőséget kapnak, akik eddig kevesebbet játszottak.

– A Győr feszített menetben van, hétvégeken Bajnokok Ligája mérkőzéseket, míg hét közben bajnokikat játszanak. Vélemény szerint nem fognak tartalékolni ellenük, mert a Mosonmagyaróvár elleni vereséggel hátrányban kerültek riválisaikkal szemben és lehet, hogy a végelszámolásnál a gólkülönbség is számítani fog. Nem szabad azonban ettől megijednünk, azt várom, hogy legyen tartása a csapatnak és mindenki úgy jöjjön le a pályáról, hogy mindent tőle telhetőt megtett – zárta Józsa Krisztián.