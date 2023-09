Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar férfi futsalválogatott a múlt heti összetartást követően hétvégén két mérkőzést játszott Hi Si Minh-városban a házigazdák nemzeti csapata ellen. Az utazó magyar válogatottnak tagja volt és mind a két mérkőzésen pályára lépett a Nyírbátor SC játékosa, Szentes-Bíró Tamás, akivel szerdán délelőtt, közvetlenül a repülőgép landolása után beszéltünk telefonon.

– Múlt hét kedden utaztunk el, az első két nap az akklimatizálódásról szólt, próbáltuk kipihenni a több, mint tíz órás repülőutat, valamint alkalmazkodnunk kellett az öt órás időeltolódáshoz. Szokatlan volt a páratartalom is, azt is meg kellett szoknunk – fogalmazott Szentes-Bíró Tamás.

A játékos azt is elmondta, hogy kedvesen, készségesen fogadták őket a szállodában, ahol az európai gyomornak megszokott étrend szerint étkeztek, majd a két mérkőzésről is szót ejtett.

– Előzetesen csak annyit tudtunk a vietnámi válogatottról, hogy világbajnoki selejtezőre készülnek, így videók alapján próbáltunk belőlük készülni. A két mérkőzés alapján mondhatom, hogy technikás, gyors csapat, jó erőfelmérő volt ez nekünk.

Mint az ismert, az első találkozó döntetlenre végződött (1–1), míg a második, egy gyorsabb borítású pályán, a mieink sikerével ért véget (1–4). A magyar válogatott következő összetartása októberben lesz, amelyen az edzések mellett Svédország ellen játszanak páros mérkőzést.

– A jövő évi Európa-bajnoki selejtezőre készülünk és ezek az összetartások, mérkőzések, mind azt a célt szolgálják, hogy akkor eredményesek legyünk. Az áprilisban kinevezett szövetségi kapitány szerencsére jól ismeri a magyar futsal közeget (Sergio Mullor Cabrera 2017-től 2021-ig a MVFC Berettyóújfalu vezetőedzője volt – a szerk.), így apróbb változtatásokkal ugyan, de az eddig megkezdett úton haladunk vele tovább – mondta a Nyírbátor FC válogatott játékosa, aki azonban most már klubcsapatára és a bajnokságra koncentrál. A Nyírbátor Elek Gergővel a kispadján az első fordulóban szoros meccsen kapott ki Berettyóújfaluban, azóta viszont nem talált legyőzőre, a Nyíregyháza elleni döntetlen mellett legyőzték a Kecskemétet, majd az Aramist, legutóbb pedig Pécsről tértek haza két ponttal, így a harmadik helyről várják a folytatást.

– Reménykedtem benne, hogy Elek Gergő érkezésével új lendületet kap a csapat, arra azonban nem számítottam, hogy ilyen jól sikerül elkapnunk a rajtot. Bízom benne, hogy ez a válogatott szünet nem törte meg a csapat lendületét.

A játékos még azt is elárulta, hogy a jó kezdés nem tette őket elbizakodottá, továbbra is keményen fognak harcolni minden mérkőzésen, ugyan nem beszélnek még róla az öltözőben, de talán már nem csak titokban, a felsőházi rájátszás az álmuk. Ehhez a következő lépést jövő hétfőn Veszprémben tehetik meg a következő lépést Szentes-Bíró Tamásék.