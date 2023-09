Kis túlzással akár még úgy is fogalmazhatnánk, hogy hazatért a Ferencváros a Magyar Kupa harmadik fordulójában, hiszen 2015 októbere után ezúttal is a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecseden lépett pályára Magyarország legismertebb, legnívósabb klubja, az immáron harmincnégyszeres bajnok Fradi. Az esélyek persze nem a hazai egylet mellett szóltak, ennek megfelelően 8–0-ra nyert a fővárosi gárda, mindezek ellenére egy igencsak sportszerű, remek hangulatú meccset láthatott a nagyérdemű.

Nagy élmény volt a mérkőzés

– Megtettünk mindent, ami tőlünk tellett, igyekeztünk eljutni az ellenfél kapujáig, azonban megmutatkozott az erőnléti és az osztályok közötti különbség – értékelt lapunk megkeresésére Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője. – Büszke vagyok a játékosaimra, na és persze a szurkolóinkra is, akik felejthetetlen hangulatot teremtettek. Úgy gondolom, reális eredmény született, nagy élmény volt ez a mérkőzés. Ugyanúgy készültünk, ahogy korábban, három edzésünk volt a héten, az lebegett a szemeink előtt, hogy minél kevesebb kapott góllal ússzuk meg a Fradi ellen, ugyebár ezzel kozmetikázva egy kicsit a nyolc évvel ezelőtti eredményt. Végül is ez sikerült, ami abból a megközelítésből nagy szó, hogy ez azért egy jóval erősebb Ferencváros volt, mint az akkori. Álmodoztunk ugyan egy szerzett gólról, de ennek nem lett realitása, viszont ezt nem éljük meg csalódásként, már csak azért sem, mivel a zöld-fehérek cseppet sem vették félvállról a találkozót.

A mérkőzés egyik hőse a hazai kapus Szabolcsi Máté lett, aki bekapott góljai ellenére is remekelt, Aleksandar Pesics szinte valamennyi lövését kivédte, így nem meglepő, hogy a szerb csatár is vállon veregette a mérkőzés után.

Szabolcsi a csatárgyilkos

– Máté egy remek sportember, akire mindig lehet számítani, ráadásul még jó napot is fogott ki, mondom ezt a bekapott góljai ellenére – folytatta a tréner. – Nem véletlen, hogy a zöld-fehérek vezetőedzője, Dejan Sztankovics és jó néhány játékos, köztük Pesics is gratulált neki a lefújást követően. A mérkőzés egyik legjobbja volt, de mellette ki kell emelnem a Pócsi Balázs és Zámbó Krisztián alkotta belső védőpárost is.

Harbula Balázs viccesen sört ígért prémiumként a labdarúgóinak, amennyiben sikerül elérni a céljaikat. Természetesen kíváncsiak voltunk, hogy ebből végül mi valósult meg?

– A mérkőzés után egy nagyon finom csípős töltött káposzta várt ránk, amit persze muszáj volt egy kis sörrel leöblíteni, úgyhogy nem száradtak ki a srácok – zárta a beszélgetést a mester.