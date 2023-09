Debrecen adott otthont az idei BMX Freestyle Park kupasorozat harmadik, egyben záróállomásának. A Debex, azaz a Debreceni Extrémsport Park ráadásul egy nemzetközi kategóriás C1-es versenyt szervezett, ahol UCI világranglista pontokat is osztottak, így a magyarok mellett, német és szlovák kerekesek is rajthoz álltak.

Aki kilátogatott a viadalra, annak nem kellett csalódnia, hiszen nem volt hiány a forgási kombinációkból, a szaltókból és a vakmerő trükkökből sem. Ráadásul a zsűritagok között szerepelt a horvát Igor Vukadinovic Poki is, aki például a legutóbbi olimpián is jelen volt. A kíváncsiskodók kétszer egy perces versenyköröket láthattak.

Teher nélkül szerepelt

– Kiemelten fontos volt ez a debreceni verseny, mivel ez volt az utolsó C1-es viadalom a közelgő kínai világkupa előtt – mondta el lapunk megkeresésére Ujváry Zoltán. – Mivel a hazai kupasorozat első két fordulóját megnyertem, így szerettem volna ezúttal is győzni. Nagyon jól ismerem ezt a pályát, hiszen a hétköznapokban is itt készülök, így próbáltam úgy hozzáállni a versenyhez, mintha csak egy újabb tréningen vennék részt, ezzel is lerázva magamról a rám nehezedő nyomást. Ez pedig úgy ahogy sikerült is. Nagyon jó köröket futottam, s habár tervben volt, hogy versenykörülmények között is kipróbáljak egy új trükköt, ezt végül nem vállaltam be, nem kockáztattam, biztosra mentem.

A nyíregyházi versenyző szinte hibátlan köröket teljesített, így végül magabiztosan nyerte meg a viadalt Kempf Zoltán és Náhlik Péter előtt, ezzel a sorozat összetettjében is az élen zárva, nem mellékesen 200 világranglista pontot gyűjtve.

– Mivel az olimpiai kvalifikáció szempontjából idén már csak egy világkupát rendeznek, így kifejezetten fontos volt, hogy minél több ranglista pontot gyűjtsünk Debrecenben – folytatta beszámolóját Zoli, utalva arra, hogy végül 750 pontot gyűjtöttek Debrecenben a magyar "riderek". – Október közepén utazunk Kínába, ahol rettenetesen nehéz dolgunk lesz, mivel igazából az első tízben kellene ahhoz zárnunk, hogy komolyan előreléphessünk a világranglistán. Azért reálisan nézve a dolgokat, erre nem lesz túl sok esélyünk, mindezek ellenére ezen a viadalon is úgy fogunk rajthoz állni, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk.

Mindhárom versenyt megnyerte

A Magyar Kupa első két fordulóját még májusban rendezték Hajdúböszörményben, s ahogyan most Debrecenben, úgy akkor sem talált legyőzőre az idei Európa-bajnokságon is remeklő kerekes.

– Természetesen nagy öröm számomra, hogy megnyertem az összetettet, de haladunk tovább, a cél továbbra is Párizs. Mint ismert, december 5-én zárul az olimpiai kvalifikációs versenyekre való kvótaszerzés, tehát, ha addig benne vagyunk a rangsor első felében, akkor 2024 tavaszán indulhatunk a három kiemelt kvótaszerző viadalon – tekintett előre Ujváry.

A párizsi játékokra tizenkét ország kvalifikálhat, ebből egy helyet a házigazda Franciaország alanyi jogon megkap, valamint a világranglista első helyezettje visz el két kvótát. A maradék kilenc helyen a rangsor következő kilenc nemzete osztozik egy-egy emberrel. Magyarország jelenleg a tizenegyedik a ranglistán.