Salakmotor. A házigazda lengyel mellett dán, finn, brit, olasz szlovén és lett motorosok randevúznak majd októberben Opoléban. Itt rendezik a salakmotor páros Európa-bajnokság fináléját. Ide két elődöntőn át vezetett az út, a résztvevők közül az utóbbi három nemzet motorosai múlt szombaton Nagyhalászban zártak a dobogón és vívták ki a kontinensbajnoki fináléba indulás jogát.

Hét ország képviselői húzták a gázt a Nagyhalászi Speedway Ringen, több ezer lelkes néző előtt. A búcsúverseny a halászi pályán megszokott nívós vetélkedést hozta.

- A verseny előtt is úgy nyilatkoztam, hogy nem könnyű latolgatni az esélyeket – kezdte visszapillantását az Európa-bajnoki elődöntőre Albók József, a nagyhalászi pálya tulajdonosa. - Nekem nem jelent igazán meglepetést, hogy végül az olaszok nyertek, a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtották, négy futamukban végeztek az első és a második helyen. A szlovénok épp az olaszok elleni utolsó futamukon szerzett pontokkal ugrottak fel a dobogóra és a különfutamban megszerezték a második helyet. Nem csak év vártam többet a csehektől és az uránoktól, előbbieknél Jan Kvécz, utóbbiaknál Marko Levishin nem tudta hozni azt, amire képesek így oda lett a kontinensbajnoki döntőjük. Az osztrákoknak volt egy-két szép villanásunk, a magyar csapat szereplését hadd nem véleményezzem.

- Úgy vélem, hogy szépen búcsúzott a pálya, az elmúlt tíz esztendőért sokaknak jár köszönet. Elsősorban a klub stábjának, akik nagy szakértelemmel és odaadással tartották karban és készítették fel mindig a pályát, a versenyek alatt pedig gyorsak voltak. Elismerés jár a támogatóknak és persze a nézőknek, akik úgy vélem remek versenyeket, igazi salakmotorozást láthattak az elmúlt években - így Albók József.

A győztes olasz páros tagjának, Paco Castagnának Albók József is gratulált

Fotó: Szabó Szilvia

A versenyigazgató az a dán Jesper Steentoft volt, aki rendre feladatot kap GP-futamokon is. A sokat látott szakember igen elégedett volt a látottakkal, amit a jegyzőkönyvben rögzített.

"- A pálya tökéletesen elő volt készítve az edzésre és a versenyre is, így nagyon jó lehetőséget adott a versenyzőknek az előzésekre, ezáltal nagyon izgalmassá téve a futamokat.

- A technikai csapat is kitűnő munkát végzett, nagyon felkészültek voltak.

- Az edzés 1 óra 7 perc alatt lezajlott. A pálya tökéletes állapotban volt az egész edzés és a verseny alatt is, egyértelmű volt, hogy odafigyelt mindenki a pálya tökéletes előkészítésére a versenyt megelőző néhány napban is. A meleg napos időben is megmaradt a pálya tökéletes állapota.

- Végül pedig szeretném megköszönni a szervezőnek ezt a tökéletes versenyt, és azt, hogy ennyi energiát fektetett abba, hogy egy ilyen izgalmas versenyt láthassanak a nézők. Az összes zsűritag és technikai személyzet a pályán belül és a pályán kívül is tökéletes munkát végzett. A pályamunkások szintén nagyon gyorsan reagáltak, és nagyon gyorsan dolgoztak minden kialakult helyzetben, ezért még egyszer szeretném megköszönni a szervezőnek a munkáját, ami nélkül nem láthattunk volna ilyen izgalmas és nagyon jó versenyt!" - áll Jesper Steentoft versenyigazgató jelentésében.

Az elismerő mondatok önmagukért beszélnek…