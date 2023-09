Rögtönzött és – gyorsan tegyük hozzá – kevésbé tudományos alapon megállapított időjárás jelentésünk szerint szerda délután nagy esőzés várható Kisvárdán. Ennek nem más az oka, mint hogy 16 órakor összecsap egymással a Kisvárda II. és a Sényő-Carnifex FC.

A két csapat 2021 őszén is szinte bokáig érő vízben futballozott egymás ellen, idén szeptember 3-án pedig annyira rossz volt a helyzet, hogy Szigetvári Márk játékvezető a 14. percben félbeszakította az NB III.-as vármegyei derbit, majd később beszüntette azt. Az újrajátszás szerdán esedékes, reméljük, ezúttal már tiszta körülmények között küzdhetnek meg a csapatok!

A hazaiak várhatják magabiztosabban a találkozót, hiszen immáron öt mérkőzés óta veretlenek, múlt szombaton ráadásul óriási fordítás után hozták el a három pontot Tiszafüredről. A keserűséget az okozhatja, hogy a gárda legrutinosabb tagja, Rubus Tamás piros lapot kapott a találkozón, így a Sényő ellen nem léphet pályára.

– A szombati győzelemből mindenféleképpen erőt lehet meríteni, hiszen párját ritkító módon szereztük meg a három pontot – árulta el a Kisvárda Master Good II. edzője, Gerliczki Máté. – Most azonban olyan mérkőzés következik, amely előtt nem számít a múlt, hiszen vármegyei rangadó vár ránk a Sényő ellen, és ezeken a meccseken tényleg bármi megtörténhet. Elég, ha a tavaszi, sényői mérkőzésből indulok ki, amikor kétgólos előnyünket dolgozta le az ellenfél. A tiszafüredi mérkőzést elsősorban a remek támadójátékunknak köszönhetően nyertük meg, ha az precíz védekezéssel is társul, akkor biztosan nyert ügyünk lesz. Fontos, hogy melyik csapat tud jobban regenerálódni a szombati bajnoki után, és mivel fiatalabb a csapatunk, ebben is lehet egy kis előnyünk. Nehéz mérkőzésre számítok, de szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat.

A sényőiek számára nem amiatt lesz nagy tétje az összecsapásnak, mert vármegyei rivális az ellenfél, hanem az számít igazán, hogy végre megszakadjon az ötmeccses nyeretlenségi széria.

– Ismét nekifutunk a vármegyei rangadónak, bár, ami azt illeti, számunkra minden mérkőzés rangadóval ér fel. Lassan el kell kezdeni gyűjtögetni a pontokat – szögezte le a sényői csapatot irányító edzőpáros tagja, Imrő László.

A szerdai mérkőzés az elejétől veszi kezdetét, nincs olyan jellegű megkötés, hogy azoknak kell játszaniuk, akik az eredeti időpontban a kezdő tizenegyben kaptak helyet.